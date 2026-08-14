Javier Rodríguez encabezó la primera Mesa de Desarrollo Agrario Local en la Estación Experimental Gorina

“En las 16 Chacras Experimentales se vienen llevando adelante investigaciones y experiencias importantes”, sostuvo Javier Rodríguez. Y agregó: “Lo que se muestra es un trabajo que se extiende, profundiza e incorpora nuevas líneas de trabajo”.

Ciencia y tecnología para el desarrollo productivo

Durante su intervención, Javier Rodríguez remarcó la importancia de fortalecer las capacidades públicas de ciencia y tecnología y de generar mecanismos que permitan que ese conocimiento llegue de manera efectiva a los productores.

“Desde el Ministerio tenemos que poder abordar los distintos temas científico-tecnológicos vinculados a la producción, mostrar lo que ya estamos haciendo y, por supuesto, en la medida de lo posible, proyectar las líneas de trabajo”, planteó.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo central es “pensar en la ciencia y en la tecnología en su sentido más amplio, y de qué manera podemos llegar de mejor forma a los productores”.

El sistema de Chacras y Estaciones Experimentales del MDA cuenta actualmente con una agenda que articula investigación, extensión y producción a escala real. Desde 2020, el Ministerio invirtió en infraestructura, maquinaria, sistemas productivos y fortalecimiento de las capacidades de investigación y experimentación, además de la incorporación de profesionales y técnicos.

La Estación Experimental Gorina, en particular, desarrolla trabajos vinculados a la producción hortícola y forrajera, mejoramiento genético vegetal y producción sostenible, con articulación con universidades y organismos científicos. Entre sus líneas se encuentran los ensayos de mejoramiento genético de tomate y experiencias en prácticas agroecológicas, control biológico, bioinsumos, biopreparados y biofumigantes.

“Un contraste muy fuerte” con la situación nacional

Javier Rodríguez también contextualizó la puesta en marcha de estas mesas en el escenario que atraviesa actualmente el sistema público de ciencia y tecnología. “Esto tiene que ver con todo el proceso interno que venimos haciendo desde el Ministerio, profundizando los trabajos de las experimentales, y todo eso se da también en un momento en el que el gobierno nacional tiene la intención de desmantelar”, afirmó.

En particular, se refirió a la situación de las estaciones experimentales del INTA y señaló: “Hoy queda un contraste muy fuerte. Por un lado, las autoridades nacionales están mostrando que no tienen interés en que esto continúe; por otro lado, están los técnicos y profesionales poniendo su máximo esfuerzo para darle una continuidad”, sostuvo.

Frente a ese escenario, el ministro remarcó la decisión de la Provincia de sostener y profundizar sus capacidades de investigación, innovación y extensión. “Nosotros tenemos la convicción y la vocación de poner en valor la ciencia, la tecnología, en su sentido más amplio, y de llegar de mejor forma a los productores”, concluyó.

Las MeDAL buscan construir diagnósticos territoriales, identificar líneas estratégicas de intervención y establecer una agenda de trabajo participativa entre los distintos actores productivos, científicos e institucionales de cada región.