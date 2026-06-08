Javier Rodríguez encabezó el Encuentro Productivo Regional y celebró los 15 años de la Asociación Apícola

Durante la jornada participaron representantes de pymes, parques industriales, cooperativas, universidades, organismos científicos, sindicatos y gobiernos locales. El trabajo se organizó en siete comisiones temáticas: industria, agroindustria, energía, innovación tecnológica, economía creativa, economía circular y cooperativismo, buscando generar propuestas concretas para impulsar la producción, el empleo y el desarrollo económico de los territorios.

En ese sentido, el ministro defendió un modelo de desarrollo basado en la industrialización y el agregado de valor. “Necesitamos un modelo que agregue valor, que fortalezca el entramado productivo y que impulse la aparición de más empresas. Nuestro modelo está en las antípodas de la concentración económica. Queremos más producción, más industria y más oportunidades de trabajo”, señaló.

También remarcó la necesidad de pensar el desarrollo frente a los cambios tecnológicos globales. “La discusión no es el fin del trabajo. La discusión es dónde se van a localizar los trabajos del futuro. Nosotros queremos que esos empleos, esas capacidades y ese desarrollo estén en la Argentina”, agregó.

Más temprano, Javier Rodríguez visitó el establecimiento Juana Verde Quesos, ubicado en la localidad de Carlos Keen. Allí recorrió las instalaciones productivas y dialogó con sus responsables sobre los desafíos y oportunidades del sector lácteo, destacando el valor agregado en origen y el rol de las pequeñas y medianas empresas en las economías regionales. La firma cuenta con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Agrario a través del Fondo Agrario Provincial, mediante la línea PyMEs con Futuro, una herramienta destinada a impulsar inversiones productivas y fortalecer el desarrollo de emprendimientos bonaerenses.

“Cada emprendimiento que agrega valor en origen genera empleo, dinamiza la economía local y demuestra el enorme potencial productivo que tienen nuestras comunidades rurales”, señaló durante la recorrida.

La agenda en Luján continuó con la participación del ministro en el acto por el 15° aniversario de la Asociación Lujanense de Productores Apícolas (ALPA), una entidad de referencia para la actividad apícola de la región que trabaja en la organización de los productores, la capacitación permanente y la promoción del desarrollo del sector.

En ese marco, Javier Rodríguez destacó la trayectoria de la institución y el valor del trabajo asociativo. “Quiero felicitar a todos los integrantes de ALPA por estos 15 años. Lo primero que quiero destacar es aquella gran decisión de empezar a trabajar de manera conjunta y ver en lo asociativo el verdadero potencial que tiene esta institución”, expresó.

Asimismo, remarcó el papel que la organización ha tenido para fortalecer a los productores locales. “Esta asociación permitió que los productores tuvieran una sala de extracción que individualmente hubiera sido muy difícil conseguir. Eso es lo que hay que poner en valor: una herramienta concreta que permitió sostener y fortalecer la producción”, señaló.

Javier Rodríguez destacó además el rol que cumplen las organizaciones de productores en contextos económicos complejos. “Todos sabemos que no es fácil atravesar momentos difíciles. Pero cuando los productores están organizados y cuentan con la fuerza que brinda una asociación, tienen mejores herramientas para afrontar esas dificultades”, afirmó.

Durante el encuentro con productores apícolas, el ministro también puso en valor las políticas implementadas por la Provincia para fortalecer la actividad. “La apicultura bonaerense atraviesa un momento de crecimiento. Hoy tenemos más de 7.000 productores apícolas registrados en la provincia de Buenos Aires, un 60% más que hace seis años, y ya hemos incorporado más de 1.000 nuevos apicultores mediante el programa Mi Primera Colmena”, destacó.

Asimismo, resaltó la relevancia estratégica de la actividad para el desarrollo territorial y el cuidado ambiental. “La apicultura genera trabajo, fortalece las economías locales y además cuida el ambiente. Fomentar la producción apícola es también una manera de construir desarrollo sustentable en cada territorio”, sostuvo.

Finalmente, el ministro celebró que la provincia de Buenos Aires haya sido elegida como sede del Congreso Latinoamericano de Apicultura FILAPI 2026. “Vamos a tener el orgullo de recibir en nuestra provincia al Congreso Latinoamericano de Apicultura FILAPI 2026, un reconocimiento al trabajo que vienen realizando nuestros productores y nuestras instituciones”, afirmó.

La realización del Congreso Latinoamericano de Apicultura FILAPI 2026 posicionará a la provincia de Buenos Aires como sede de uno de los principales encuentros del sector en la región. El evento reunirá a productores, investigadores, técnicos, empresas y organizaciones vinculadas a la actividad de toda América Latina, consolidando el liderazgo de la apicultura bonaerense y generando nuevas oportunidades de intercambio, capacitación y desarrollo productivo.