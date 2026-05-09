Javier Rodríguez cuestionó el cierre del Plan Estratégico Vitivinícola y advirtió sobre el impacto en el sector

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de dar por finalizado el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI), ordenar el cese de las contribuciones que financiaban ese programa y así limitar en los hechos el rol de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), al considerar que la medida “implica un retroceso para toda la cadena vitivinícola”.

La medida fue celebrada públicamente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien la enmarcó dentro del proceso de reducción de estructuras y fondos sectoriales impulsado por el gobierno de Javier Milei.

En ese contexto, Javier Rodríguez sostuvo que “es lógico discutir mejoras en el funcionamiento de la Coviar y del PEVI, porque toda política pública puede perfeccionarse. Siempre hay cosas para corregir, desde revisar y calibrar los objetivos hasta la forma en que llegan los beneficios a los distintos actores de la cadena. Pero otra cosa muy distinta es decidir directamente desarmar una herramienta estratégica para el sector sin construir alternativas para el desarrollo vitivinícola”.

“En los últimos dos años, a partir de las políticas de Milei, la cantidad de viñedos en producción se redujo en más de 2000. Una cifra realmente alarmante. En primer lugar, hay que decir que esto se debe a la política macroeconómica. Ahí hay que buscar las causas principales, y las soluciones. La vitivinicultura necesita más coordinación, más financiamiento y más acompañamiento del sector público, no menos. El problema no se resuelve desmantelando instituciones como celebra Sturzenegger.”, agregó el ministro.

Javier Rodríguez también advirtió que el cierre del PEVI se produce en paralelo con el achicamiento de organismos estratégicos para el sector. En ese sentido, señaló la reducción de la estructura del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y recordó que, de no haber mediado una medida cautelar impulsada por cámaras y entidades vitivinícolas, este año se habría eliminado el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), una herramienta clave para garantizar la trazabilidad y las estadísticas de la actividad.