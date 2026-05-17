Javier Rodríguez anunció la inscripción de nuevas variedades de trigo y remarcó la importancia de invertir en ciencia y tecnología

17 mayo, 2026 Pablo Tusq Campo, campo DIA 0
Rodríguez firma junto al titular del BAPRO

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