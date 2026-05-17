Javier Rodríguez anunció la inscripción de nuevas variedades de trigo y remarcó la importancia de invertir en ciencia y tecnología

“En un contexto donde a nivel mundial se está dando un cambio tecnológico tan importante, son momentos donde más se requiere invertir en ciencia y tecnología. Si no, nos vamos a quedar atrás”, agregó.

Javier Rodríguez también expresó su preocupación por el impacto de los recortes sobre distintos organismos nacionales vinculados a la producción y al conocimiento. “Se están perdiendo series de datos meteorológicos de más de 100 años por los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional. Es una pérdida enorme para el país”, advirtió.

Además, vinculó directamente el trabajo de investigación con la generación de nuevas variedades como las recientemente registradas. “Desde la provincia seguimos sosteniendo un sistema de investigación científica y tecnológica significativo para los productores. Tenemos 16 chacras experimentales y seguimos apostando al desarrollo”, afirmó.

Las nuevas variedades

La variedad MS INTA MDA Bonaerense 526 surge de la combinación entre Baguette 31 y Klein Castor. El material reúne el alto potencial de rendimiento, la fertilidad de espiga y la resistencia a roya estriada o amarilla aportadas por la variedad europea, junto con la buena calidad comercial, el excelente peso hectolítrico, el contenido de proteína y la resistencia a roya del tallo y de la hoja provenientes de Klein Castor.

Además, presenta una muy buena adaptación a todos los ambientes productivos del país. Se trata de un trigo de ciclo intermedio, con posibilidades de adelantar fechas de siembra en la zona central argentina, considerándolo como un material intermedio a largo. También se destaca por su altura moderada a baja y por contar con una espiga aristulada o casi sin aristas.

En tanto, la variedad MS INTA MDA Bonaerense 625 proviene de una cruza entre trigo invernal europeo y líneas élite locales. Entre sus principales características sobresalen su baja estatura, su excelente perfil sanitario frente a royas y su altísimo potencial de rendimiento.

Asimismo, presenta una amplia adaptación a todas las zonas productivas argentinas y un ciclo intermedio a corto, con gran flexibilidad para distintas fechas de siembra, lo que le permite responder de manera eficiente a diversos esquemas productivos.

Javier Rodríguez también hizo referencia al Programa de Calidad del Trigo que impulsa el Ministerio de Desarrollo Agrario junto a las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca y de Buenos Aires. “Hace cinco años venimos desarrollando el Mapa de Calidad del Trigo junto con las Bolsas de Cereales. Es un sistema basado en miles de muestras que los productores entregan de manera gratuita y que nos permite construir información estadística para mejorar la producción”, explicó.

Por último, el ministro destacó el crecimiento sostenido de la actividad agrícola bonaerense y la necesidad de profundizar modelos productivos sustentables. “Hoy el mundo no sólo demanda alimentos: también demanda saber cómo se producen. La trazabilidad, las Buenas Prácticas Agrícolas y el cuidado ambiental también forman parte de la competitividad”, sostuvo.

“Si uno mira la evolución de la superficie agrícola, en los últimos cinco años la provincia aumentó cerca de dos millones de hectáreas, lo que representa un crecimiento cercano al 14%. Hoy Buenos Aires lidera la producción y la superficie de trigo, soja, girasol y cebada, y en los últimos años también pasó a liderar la superficie de maíz”, concluyó.

Recorrida por RR Agro en General Alvarado

En el marco de su agenda en la región, Javier Rodríguez recorrió junto al intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, la empresa RR Agro, que el año pasado comenzó como una Pequeña Unidad Productora de Alimentos Artesanales (PUPAA) y hoy ya cuenta con habilitación RNE.

La firma proyecta la instalación de una planta destinada inicialmente al cepillado de papa, un proceso clave para mejorar la limpieza, presentación y acondicionamiento comercial del producto antes de su distribución. Esta primera etapa apunta a optimizar la calidad final de la mercadería y fortalecer la competitividad comercial de la producción regional.

Además, la empresa contempla una expansión progresiva hacia nuevas etapas de industrialización, incorporando procesos de lavado industrial, elaboración de papa bastón y desarrollo de productos derivados. La iniciativa forma parte de una estrategia de agregado de valor en origen, permitiendo que una mayor parte del procesamiento se realice dentro de la propia región productiva.

Entrega de plantines del programa Huertas Urbana

Por otra parte, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, el ministro encabezó junto al decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Sergio Rufinengo, la entrega de los primeros plantines de la temporada del programa Huertas Urbanas.

Durante la actividad, Javier Rodríguez destacó el carácter comunitario y educativo de la iniciativa. “El programa de Huertas Urbanas lo pensamos siempre para huertas comunitarias en escuelas, hospitales, clubes y distintos espacios colectivos. Por supuesto que tiene como objetivo producir alimentos, pero también enseñar cómo se producen”, explicó.

Además, resaltó el impacto del programa en términos de salud y construcción comunitaria. “Muchas veces los chicos conocen un vegetal recién cuando participan de su producción y después lo incorporan a su alimentación. La huerta también sirve para promover hábitos saludables y fomentar el trabajo colectivo”, señaló.

“El objetivo no se cumple hoy con la entrega de plantines. El programa empieza a cumplirse cuando esos plantines pasan a formar parte de una huerta y empiezan a dar resultados gracias al esfuerzo colectivo de cada comunidad”, concluyó.