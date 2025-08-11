+ IRMA LÓPEZ – Q.E.P.D.

Falleció en nuestra ciudad este lunes 11 de Agosto a la edad de 93 años, Irma López. Sus hijos Olga, Patricia, Roberto y Alberto Loustanau; sus hijos políticos OScr Campos, Ricardo Caveda, Miriam Fontana y Beatriz Danelutto; sus nietos Aldana y Débora Campos, Marisa y Eyelén Caveda; Facundo, Simón, Pamela, Lisandro, Lucas, Angelina y Evelin Loustanau; y Ezequiel Olivera, bisnietos y tataranietos junto a demás familiares y seres queridos participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Municipal este lunes 11 a las 17 horas, previo oficio religioso en sala velatoria. Hogar de duelo: Moreno 651.

Servicio a cargo de Compañía Principal