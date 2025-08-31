Inmobiliaria Etcheverry cuenta para la venta este departamento de 2 ambientes en Bs. As.

VENTA !!! Departamento-Capital Federal- Palermo.
✅ 2 Ambientes, Lateral Interno, piso 6to, Cocina Semi integrada ( reacondicionada ) , Baño completo ( reacondicionado), Pisos de Parquet
✅Muy buena zona y acceso a medios de transportes
✅Zona Universidad de Palermo
✅Cercanía a importantes avenidas y centros de estudios.
Expensas: $ 65.000 mensuales
Valor : 💵 79.000
VENTA !!! Dpto tipo casa !!! A estrenar !!
✅ ubicado en calle Guemes 632, entre calles Poderoso y Murgier.
✅Dos habitaciones, cocina, living-comedor, pequeño patio, baño, y entrada para auto.
✅Todos los servicios.
Consultas: Inmobiliaria Etcheverry
📍25 de mayo 1127-Ayacucho
☎️(02296) 45-2496
📱(249) 4690799
