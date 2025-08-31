Inmobiliaria Etcheverry cuenta para la venta este departamento de 2 ambientes en Bs. As.

VENTA !!! Departamento-Capital Federal- Palermo.

✅ 2 Ambientes, Lateral Interno, piso 6to, Cocina Semi integrada ( reacondicionada ) , Baño completo ( reacondicionado), Pisos de Parquet

✅Muy buena zona y acceso a medios de transportes

✅Zona Universidad de Palermo

✅Cercanía a importantes avenidas y centros de estudios.

Expensas: $ 65.000 mensuales

Valor : 💵 79.000

VENTA !!! Dpto tipo casa !!! A estrenar !!

✅ ubicado en calle Guemes 632, entre calles Poderoso y Murgier.

✅Dos habitaciones, cocina, living-comedor, pequeño patio, baño, y entrada para auto.

✅Todos los servicios.

Consultas: Inmobiliaria Etcheverry

📍25 de mayo 1127-Ayacucho

☎️(02296) 45-2496

📱(249) 4690799

