Informe oficial de la Policía Comunal al martes 30 de Septiembre de 2025

PARTE DE PRENSA – JEFATURA POLICIAL COMUNAL AYACUCHO

📅 Fechas: 27, 28 y 29 de septiembre de 2025

ACCIDENTE DE TRÁNSITO – RUTA 50 Y ACCESO CLUB INDEPENDIENTE

Personal policial y de tránsito municipal intervinieron en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Ruta 50 y Acceso Club Independiente, donde colisionaron:

•Motovehículo: Marca Aphia 110cc, conducido por el menor de edad.

•Automóvil: Marca Fiat Duna, dominio AJB218, conducido por González Facundo, domiciliado en Rauch.

El conductor del motovehículo sufrió un pequeño corte en la pierna, siendo asistido en el nosocomio local y dado de alta a los pocos minutos. No se registraron lesiones en el conductor del automóvil.

El motovehículo fue secuestrado por personal de tránsito debido a falta de documentación, ausencia de seguro obligatorio y carencia de uso de casco protector, conforme a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

LESIONES CULPOSAS – CALLE SARMIENTO 500

En calle Sarmiento, un automóvil Volkswagen Gol, dominio EHO152, conducido por Soler M., mayor de edad, por causas que se tratan de establecer, colisionó con un poste de alumbrado público.

El conductor y su acompañante fueron trasladados al nosocomio local con traumatismos varios, instruyéndose actuaciones bajo la carátula “Lesiones Culposas”. El vehículo fue incautado por personal policial, con intervención de la Fiscalía de turno.

HALLAZGO DE MOTOVEHÍCULO – BERRA Y PASTEUR

Personal policial, en recorrida preventiva, divisó un motovehículo marca Gilera 110cc, dominio 944BEE, abandonado en el patio de una propiedad deshabitada sita en Berra y Pasteur.

Tras cursar datos por el sistema informático, se estableció que el rodado poseía pedido de secuestro activo en el marco de la IPP N° 03-00-004421-25, caratulada “Hurto Motovehículo”, con fecha 23/09/2025, a requerimiento de la UFIyJ N°5 Dolores, Dra. Andriuolo.

Se procedió al secuestro del motovehículo y se solicitó al Sistema de Monitoreo Municipal el relevamiento de cámaras para establecer la autoría del hecho.

DETENCIÓN – INF. ART. 43 INC. F LEY 8031/73

Con fecha 29/09/2025, personal policial procedió a la detención de SCERBO B. S. (29), DNI 39.336.530, domiciliado en este medio, en intersección de calles Sáenz Peña y Sarmiento, tras constatar que entre sus prendas poseía un cuchillo tipo verijero de 20 cm de largo.

Se labran actuaciones por Inf. Art. 43 Inc. F Ley 8031/73, con intervención del Juzgado de Paz Letrado de Ayacucho, a cargo de la Dra. Guisande.