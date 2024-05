Informaciones de la SAD al martes 28 de Mayo de 2024

Para la designación docente de:

–Tres horas cátedras (provisional ) del taller de Artes del circo extensión al CEC Nº 801 2º ciclo nivel primario turno tarde

motivo: renuncia del Profesor. Horario: viernes de 14:00 a 16:00 HS

-Tres horas cátedras ( provisional) del taller Artes del circo 5º ciclo (nivel secundario).Turno vespertino, horario a convenir.

Cronograma:

 Inscripción y presentación de Currículum y Propuestas pedagógicas: 3 (tres) días hábiles 27/05/2024 al 29/05/2024

 Remisión de las Inscripciones y documentación a la Comisión Evaluadora por parte de la SAD: 3 (tres) días hábiles inmediatos posteriores al cierre de Inscripción. 30/05/2024 al 03/06/2024

 Fecha de inicio de entrevistas. 05/06/2024 ( horario a convenir)

Comisión evaluadora: Taller de Artes del circo

Directora: Zapata Barrios, Silvia carolina / Sup: Propato M Paz

Docente: Natalia Alzueta/ sup: Marcela Pereyra

Docente: Marina Cabarrou/ sup: Maricel Mora

Al momento de la inscripción el/la aspirante deberá enviar por correo electrónico a la Secretaría de Asuntos Docentes, en un único archivo pdf la siguiente documentación, que tendrá carácter de declaración jurada.

-Propuesta pedagógica, ajustada al Diseño Curricular de la disciplina y del nivel para el que se postula, encuadrado además en el Proyecto Institucional del establecimiento educativo solicitante. La propuesta no debe replicar el Diseño Curricular o las planificaciones que obren en la institución, sino que debe demostrar un desarrollo de elaboración personal, con los encuadres citados.

-Curriculum vitae (Cuyas probanzas podrán ser requeridas en caso de considerarse necesario)

-Documento Nacional de identidad.

-Título de Nivel Terciario y/o Secundario o analítico completo.

Las porpuestas Pedagógicas para Talleres de 4o y 5o ciclo en Escuelas de Educación Artística deberán contener los aspectos a valorar que se detallan a continuación:

-Carátula que contendrá: Nombre y Apellido de el/la aspirante, DNI, Dirección,

Teléfono, Correo electrónico. Cargo, disciplina o área a la que aspira acceder con la

correcta denominación, Institución, Distrito y Región.

-Fundamentación/encuadre teórico en el que se enmarca la propuesta.

-Propósitos de enseñanza y objetivos de aprendizaje (enmarcados en el Diseño Curricular, disciplina, niveles/ciclos/años).

-Contenidos (encuadrados en el diseño curricular, según el espacio pedagógico al que aspira, especificados por año/ciclo/nivel).

-Estrategias metodológicas.

-Recursos didácticos.

-Bibliografía para el/la docente y el/la alumno/a.

-Evaluación (encuadrada en la normativa y orientaciones de cada Nivel/ Modalidad)

-Un anexo que contenga: Propósitos de enseñanza, objetivos de aprendizaje y contenidos de la planificación para la instancia de implementación de propuesta de clase

Al momento de la inscripción el/la aspirante deberá acceder al siguiente enlace :



https://forms.gle/BKcDJWpqFHLi175q9 (formulario en Google Drive)

proporcionado por la Secretaría de Asuntos Docentes. Dicho formulario tendrá carácter de Declaración Jurada.