Informaciones de la SAD al domingo 12 de octubre de 2025

AL INSPECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DISTRITAL

NICOLAS CASTAÑO

PRESENTE

Me dirijo a Ud. Con el objeto de solicitar se difunda el llamado a Concurso en el Marco de la Resolución 5886/03 para la cobertura de cátedras para el ciclo lectivo 2025:

Especialización de Enfermería En Salud Mental R.M. N° 43/17

Ciclos Vitales y Salud Mental: 2 módulos. Perfil docente : Psicólogo o Lic. En Psicología. Lic. en enfermería con formación específica en los contenidos enunciados en este módulo. En todos los casos, con trayectoria profesional y con estudios pedagógicos que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.

: Psicólogo o Lic. En Psicología. Lic. en enfermería con formación específica en los contenidos enunciados en este módulo. En todos los casos, con trayectoria profesional y con estudios pedagógicos que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente. Crisis y Emergencias en Salud Mental: 1 módulo. Perfil docente : Médico Psiquiatra, Psicólogo o Lic. en Psicología, Lic. en Enfermería con formación específica en los contenidos enunciados en este módulo. Para todos los casos con trayectoria profesional, y con estudios pedagógicos que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente

: Médico Psiquiatra, Psicólogo o Lic. en Psicología, Lic. en Enfermería con formación específica en los contenidos enunciados en este módulo. Para todos los casos con trayectoria profesional, y con estudios pedagógicos que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente Abordajes Actuales del Padecimiento Mental. 2 módulos. Perfil docente: Psicólogo o Lic. en Psicología, Lic. en Enfermería con formación específica en los contenidos enunciados en este módulo, Médico Psiquiatra. Todos con trayectoria profesional, y con estudios pedagógicos que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.

Difusión e Inscripción: del 8 al 20 de octubre 2025.

Documentación a presentar:

– Anexo III: completo con DNI y documentación respaldatoria (formato PDF en un archivo único).

– Propuesta curricular: 1 copia digital (en formato PDF, el archivo deber ser de la siguiente manera: Nombre de la Asignatura – Nombre y Apellido del Postulante, Ejemplo: HISTORIA III – JUANA ISIX):

La información se debe enviar al siguiente correo electrónico: isfdyt87ayacucho@abc.gob.ar , el horario de recepción de las Propuestas y del Anexo III es hasta las 22 horas del último día de la fecha de inscripción (20 de octubre del 2025). En el caso que estén fuera de dicho horario y/o este incompleto el mencionado Anexo quedara anulado la participación en el concurso.

AL INSPECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DISTRITAL

NICOLAS CASTAÑO

PRESENTE

Me dirijo a Ud. Con el objeto de solicitar se difunda el llamado a Concurso en el Marco de la Resolución 5886/03 para la cobertura de cátedras para el ciclo lectivo 2025:

Profesorado de Educación Inicial: Res. 4154/07

Práctica Docente I: 3 módulos. (CE1). Horario: miércoles: 20 a 22. Suplencia.

Difusión e Inscripción: del 29 de septiembre al 13 de octubre 2025.

Documentación a presentar:

– Anexo III: completo con DNI y documentación respaldatoria (formato PDF en un archivo único).

– Propuesta curricular: 1 copia digital (en formato PDF, el archivo deber ser de la siguiente manera: Nombre de la Asignatura – Nombre y Apellido del Postulante, Ejemplo: HISTORIA III – JUANA ISIX):

La información se debe enviar al siguiente correo electrónico: isfdyt87ayacucho@abc.gob.ar, el horario de recepción de las Propuestas y del Anexo III es hasta las 22 horas del último día de la fecha de inscripción (13 de octubre del 2025). En el caso que estén fuera de dicho horario y/o este incompleto el mencionado Anexo, quedara anulado la participación en el concurso.

Atte.

Director Prof. Daniel Allamanno