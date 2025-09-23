Información policial oficial al martes 23 de Septiembre de 2025

Personal policial procedió a la aprehensión del ciudadano SAÚCO E., mayor de edad, quien circulaba en una motocicleta marca Husqvarna 401, sin dominio colocado, la cual poseía pedido de Secuestro Activo por el delito de Hurto, solicitado por la Comisaría 9na. de Mar del Plata.

Durante la intervención, se le secuestró un arma de fuego calibre .32, que portaba entre sus prendas de vestir.

Por disposición de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Dolores, el sujeto permanece alojado en la Dependencia Policial bajo la carátula “Encubrimiento – Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso Civil”.