Información oficial de la Policía Comunal de Ayacucho al sábado 23-8-25

APREHENSIÓN POR ROBO AGRAVADO POR EFRACCIÓN
📅 Fecha: 22/08/2025
📍 Lugar: Calle Ameghino Nº 656 – Ayacucho
👤 Imputado:
•Minuth G. –
Personal policial, tras un alerta vecinal, se constituyó en el domicilio de calle Ameghino, observando a un sujeto que salía del interior de la vivienda con una garrafa de 10 kg color violeta, sustraída, tras forzar la puerta de acceso.
El individuo fue aprehendido inmediatamente en el lugar.
Elementos secuestrados:
•01 garrafa de 10 kg color violeta.
Sujeto alojado en dependencia Policial. Interviene UFI Nro. 5 Dpto. Judicial Dolores.
🚔 ALLANAMIENTO POSITIVO – HURTO / LEY 23.737
📅 Fecha: 22/08/2025
📍 Lugar: Calle Murgier Nº 1900 aprox.– Ayacucho
👤 Imputado:
•J. Pecarrere.
Vecino de este medio, denunció la sustracción de una billetera con una suma importante en pesos. A raíz de tareas investigativas y análisis de cámaras de seguridad, personal del GTO estableció la autoría en J. P. Pecarrere.
Con Orden de Allanamiento otorgada por el Juzgado de Garantías Nº 3 – Dpto. Judicial Dolores, se llevó a cabo el procedimiento en el domicilio del imputado, obteniéndose resultado positivo.
Elementos secuestrados:
•Dinero en efectivo: $6.000.
•04 frascos de distintos tamaños conteniendo picadura de marihuana (peso total: 8,2 grs).
Interviene UFI Nº 5 – Dolores, quien dispuso la imputación por Hurto e Infracción a la Ley 23.737, notificándosele Art. 60 CPP al encausado.
