Información oficial de la Policía Comunal de Ayacucho al lunes 1ero de Septiembre

PARTE DE PRENSA – POLICÍA COMUNAL AYACUCHO

📅 Fecha: Fin de semana

🚔 OPERATIVOS DE CONTROL

Durante el fin de semana, personal de la Estación de Policía Comunal Ayacucho, en conjunto con Tránsito Municipal, llevó a cabo distintos operativos de control y prevención en diferentes sectores de la ciudad.

Como resultado de los mismos:

•Se labraron infracciones por falta de documentación obligatoria.

•Se detectaron casos de alcoholemia positiva, procediéndose a las sanciones correspondientes y secuestro de vehículos.

🔪 DETENCIÓN POR PORTACIÓN DE ARMAS BLANCAS

Se procedió a la detención del ciudadano Guzmán A., mayor de edad, quien se encontraba en estado de ebriedad portando dos cuchillos.

➡️ Se iniciaron actuaciones por Infracción a los Artículos 72, 74 y 43 de la Ley 8031/73, con intervención del Juzgado de Paz Letrado de Ayacucho.

🍺 DETENCIÓN POR DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA

Asimismo, se procedió a la detención del ciudadano Franco I., mayor de edad, quien se encontraba en estado de ebriedad generando desorden en la vía pública.

➡️ Se labraron actuaciones contravencionales por Infracción a los Artículos 72 y 74 inc. A de la Ley 8031/73, con injerencia del Juzgado de Paz Letrado de Ayacucho.

✅ La Policía Comunal de Ayacucho continuará desarrollando tareas de prevención y control en el marco de las normativas vigentes, velando por la seguridad de la comunidad.