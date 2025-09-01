Información oficial de la Policía Comunal de Ayacucho al lunes 1ero de Septiembre

PARTE DE PRENSA – POLICÍA COMUNAL AYACUCHO
📅 Fecha: Fin de semana
🚔 OPERATIVOS DE CONTROL
Durante el fin de semana, personal de la Estación de Policía Comunal Ayacucho, en conjunto con Tránsito Municipal, llevó a cabo distintos operativos de control y prevención en diferentes sectores de la ciudad.
Como resultado de los mismos:
•Se labraron infracciones por falta de documentación obligatoria.
•Se detectaron casos de alcoholemia positiva, procediéndose a las sanciones correspondientes y secuestro de vehículos.
🔪 DETENCIÓN POR PORTACIÓN DE ARMAS BLANCAS
Se procedió a la detención del ciudadano Guzmán A., mayor de edad, quien se encontraba en estado de ebriedad portando dos cuchillos.
➡️ Se iniciaron actuaciones por Infracción a los Artículos 72, 74 y 43 de la Ley 8031/73, con intervención del Juzgado de Paz Letrado de Ayacucho.
🍺 DETENCIÓN POR DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA
Asimismo, se procedió a la detención del ciudadano Franco I., mayor de edad, quien se encontraba en estado de ebriedad generando desorden en la vía pública.
➡️ Se labraron actuaciones contravencionales por Infracción a los Artículos 72 y 74 inc. A de la Ley 8031/73, con injerencia del Juzgado de Paz Letrado de Ayacucho.
✅ La Policía Comunal de Ayacucho continuará desarrollando tareas de prevención y control en el marco de las normativas vigentes, velando por la seguridad de la comunidad.
