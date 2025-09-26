Información de la SAD al viernes 26 de Septiembre de 2025

SAD Ayacucho envía información para su difusión  correspondiente al llamado a concurso por antecedentes y oposición de cargos vacantes (Situación de revista provisional o suplente) para integrar el Equipo Técnico Regional de los CIIE de la región 18 según lo especifica la disposición 27/25 de la Dirección Provincial de Formación Docente Permanente.
Se adjunta:
– Volante con detalle de cargos vacantes de toda la región 18
– Volante con detalle de cargos vacantes en la planta del CIIE Ayacucho
– Disposición 27/25
– Resolución 1952/23
– Anexo 3 para completar declaración jurada
Los interesados deberán remitirse al CIE del Distrito correspondiente de la oferta que sea de su interés.
Saludamos ATTE.
Secretaria de Asuntos Docentes  Ayacucho

AL INSPECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DISTRITAL

Nicolás Castaño

PRESENTE

Me dirijo a Ud. Con el objeto de solicitar se difunda el llamado a Concurso en el Marco de la Resolución 5886/03 para la cobertura de cátedras para el ciclo lectivo 2025:

1° Año Tecnicatura Superior en Mecatrónica: Res. 2728/22

  • TRAYECTO B:

B.1 Tecnología de los Materiales: 3 módulos. (Cuatrimestral). Perfil del docente: Profesora/or de Disciplinas Industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Diseñador/a Industrial u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.

  • 2 Tecnologías de la Representación: 3 módulos. (Cuatrimestral). Perfil del docente: Profesora/or de Disciplinas Industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Diseñador/a Industrial u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.
  • TRAYECTO C:

C.1 Procesamiento Mecánico: 4 módulos. (Cuatrimestral). Perfil del docente: Profesora/or de disciplinas industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Ingeniera/o Mecánica/o o Técnica/o Superior en Mecatrónica u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.

C.2 Montaje, operación y mantenimiento de componentes mecánicos 4 módulos. (Cuatrimestral). Perfil del docente: Profesora/or de disciplinas industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Ingeniera/o Mecánica/o o Técnica/o Superior en Mecatrónica u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en

el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.

  • TRAYECTO E:

E.1 Practicas Profesionalizantes 1: 3 módulos. (Cuatrimestral). Profesora/or de disciplinas industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Ingeniera/o Mecánica/o, Técnica/o Superior en Mecatrónica u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.

  • 2 Practicas Profesionalizantes 2: 3 módulos. (Cuatrimestral). Profesora/or de disciplinas industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Ingeniera/o Mecánica/o, Técnica/o Superior en Mecatrónica u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.

Difusión e Inscripción: del 24 de septiembre al 6 de octubre 2025.

Documentación a presentar:

–           Anexo III: completo con DNI y documentación respaldatoria (formato PDF en un archivo único).

–           Propuesta curricular: 1 copia digital (en formato PDF, el archivo deber ser de la siguiente manera: Nombre de la Asignatura – Nombre y Apellido del Postulante, Ejemplo: HISTORIA III – JUANA ISIX):

La información se debe enviar al siguiente correo electrónico: isfdyt87ayacucho@abc.gob.ar , el horario de recepción de las Propuestas y del Anexo III es hasta las 22 horas del último día de la fecha de inscripción (6 de octubre del 2025).  En el caso que estén fuera de dicho horario y/o este incompleto el mencionado Anexo quedara anulado la participación en el concurso.

Atte.

Director Prof. Daniel Allamanno

AL INSPECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DISTRITAL

Nicolás Castaño

PRESENTE

Me dirijo a Ud. Con el objeto de solicitar se difunda el llamado a Concurso en el Marco de la Resolución 5886/03 para la cobertura de cátedras para el ciclo lectivo 2025:

Especialización de Enfermería En Salud Mental R.M. N° 43/17

  • Ciclos Vitales y Salud Mental: 2 módulos. Perfil docente: Psicólogo o Lic. En Psicología. Lic. en enfermería con formación específica en los contenidos enunciados en este módulo. En todos los casos, con trayectoria profesional y con estudios pedagógicos que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.
  • Crisis y Emergencias en Salud Mental: 1 módulo. Perfil docente: Médico Psiquiatra, Psicólogo o Lic. en Psicología, Lic. en Enfermería con formación específica en los contenidos enunciados en este módulo. Para todos los casos con trayectoria profesional, y con estudios pedagógicos que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente
  • Abordajes Actuales del Padecimiento Mental. 2 módulos. Perfil docente: Psicólogo o Lic. en Psicología, Lic. en Enfermería con formación específica en los contenidos enunciados en este módulo, Médico Psiquiatra. Todos con trayectoria profesional, y con estudios pedagógicos que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.

Difusión e Inscripción: del 24 de septiembre al 6 de octubre 2025.

Documentación a presentar:

–           Anexo III: completo con DNI y documentación respaldatoria (formato PDF en un archivo único).

–           Propuesta curricular: 1 copia digital (en formato PDF, el archivo deber ser de la siguiente manera: Nombre de la Asignatura – Nombre y Apellido del Postulante, Ejemplo: HISTORIA III – JUANA ISIX):

La información se debe enviar al siguiente correo electrónico: isfdyt87ayacucho@abc.gob.ar , el horario de recepción de las Propuestas y del Anexo III es hasta las 22 horas del último día de la fecha de inscripción (6 de octubre del 2025).  En el caso que estén fuera de dicho horario y/o este incompleto el mencionado Anexo quedara anulado la participación en el concurso.

Atte.

Director Prof. Daniel Allamanno

Centro de Educación 2025 Agraria Nº 12 Las Armas – Ayacucho

Cobertura de módulos de Curso

RESOLUCIÓN Nº 5676/08- Inscripción y Presentación de Proyectos para la Cobertura

Docente de los Cursos:
Se realiza la convocatoria para la cobertura docente que correspondan a las acciones de capacitaciones, a dictarse durante el ciclo 2025 en el CEA Nº12, enmarcadas en la Disposición Nº7/22 de la Dirección de Educación Agraria.

CURSOS PARA CONFORMAR LISTADOS DOCENTES:
– ORGANIZACIÓ Y GESTIÓN (03)
(15) Formación de guías locales de turismo rural
Duración: 36 módulos

Bibliografía:
– Resolución Nº 5676/08
– Disposición Nº 45/09 “Cursos de capacitación laboral”
– Disposición 7/22 “Estados Administrativos de los CEA”

Cronograma de Acciones:
Fecha Acciones
24/09/2025 al
30/09/2025
(5 días hábiles)

Difusión y notificación a través de la Secretaría de Asuntos Docentes. Notificación a las entidades gremiales.
01/10/2025 al
07/10/2025
(5 días hábiles)

Inscripción de los aspirantes en SAD. (Anexo 4 de la Res. 5676/08)

Presentación del Proyecto en sobre cerrado (una copia) y Antecedentes en la SAD (una copia). (Anexo 5 y 6 de la Res. 5676/08)
A partir del 08/10/2025

Evaluación de los proyectos.

Es atribución de la comisión evaluadora realizar una entrevista personal con los aspirantes, en la cual cada uno defenderá su propuesta o proyecto.

Esta entrevista tendrá carácter de obligatoria para los cargos jerárquicos.

