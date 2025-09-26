Información de la SAD al viernes 26 de Septiembre de 2025

SAD Ayacucho envía información para su difusión correspondiente al llamado a concurso por antecedentes y oposición de cargos vacantes (Situación de revista provisional o suplente) para integrar el Equipo Técnico Regional de los CIIE de la región 18 según lo especifica la disposición 27/25 de la Dirección Provincial de Formación Docente Permanente.

Se adjunta:

– Volante con detalle de cargos vacantes de toda la región 18

– Volante con detalle de cargos vacantes en la planta del CIIE Ayacucho

– Disposición 27/25

– Resolución 1952/23

– Anexo 3 para completar declaración jurada

Los interesados deberán remitirse al CIE del Distrito correspondiente de la oferta que sea de su interés.

Saludamos ATTE.

Secretaria de Asuntos Docentes Ayacucho

AL INSPECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DISTRITAL

Nicolás Castaño

PRESENTE

Me dirijo a Ud. Con el objeto de solicitar se difunda el llamado a Concurso en el Marco de la Resolución 5886/03 para la cobertura de cátedras para el ciclo lectivo 2025:

1° Año Tecnicatura Superior en Mecatrónica: Res. 2728/22

TRAYECTO B:

B.1 Tecnología de los Materiales: 3 módulos. (Cuatrimestral). Perfil del docente: Profesora/or de Disciplinas Industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Diseñador/a Industrial u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.

2 Tecnologías de la Representación: 3 módulos. (Cuatrimestral). Perfil del docente: Profesora/or de Disciplinas Industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Diseñador/a Industrial u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.

3 módulos. (Cuatrimestral). Perfil del docente: Profesora/or de Disciplinas Industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Diseñador/a Industrial u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente. TRAYECTO C:

C.1 Procesamiento Mecánico: 4 módulos. (Cuatrimestral). Perfil del docente: Profesora/or de disciplinas industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Ingeniera/o Mecánica/o o Técnica/o Superior en Mecatrónica u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.

C.2 Montaje, operación y mantenimiento de componentes mecánicos 4 módulos. (Cuatrimestral). Perfil del docente: Profesora/or de disciplinas industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Ingeniera/o Mecánica/o o Técnica/o Superior en Mecatrónica u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en

el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.

TRAYECTO E:

E.1 Practicas Profesionalizantes 1: 3 módulos. (Cuatrimestral). Profesora/or de disciplinas industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Ingeniera/o Mecánica/o, Técnica/o Superior en Mecatrónica u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.

2 Practicas Profesionalizantes 2: 3 módulos. (Cuatrimestral). Profesora/or de disciplinas industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Ingeniera/o Mecánica/o, Técnica/o Superior en Mecatrónica u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.

Difusión e Inscripción: del 24 de septiembre al 6 de octubre 2025.

Documentación a presentar:

– Anexo III: completo con DNI y documentación respaldatoria (formato PDF en un archivo único).

– Propuesta curricular: 1 copia digital (en formato PDF, el archivo deber ser de la siguiente manera: Nombre de la Asignatura – Nombre y Apellido del Postulante, Ejemplo: HISTORIA III – JUANA ISIX):

La información se debe enviar al siguiente correo electrónico: isfdyt87ayacucho@abc.gob.ar , el horario de recepción de las Propuestas y del Anexo III es hasta las 22 horas del último día de la fecha de inscripción (6 de octubre del 2025). En el caso que estén fuera de dicho horario y/o este incompleto el mencionado Anexo quedara anulado la participación en el concurso.

Atte.

Director Prof. Daniel Allamanno