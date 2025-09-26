Información de la SAD al viernes 26 de Septiembre de 2025

AL INSPECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DISTRITAL
Nicolás Castaño
PRESENTE
Me dirijo a Ud. Con el objeto de solicitar se difunda el llamado a Concurso en el Marco de la Resolución 5886/03 para la cobertura de cátedras para el ciclo lectivo 2025:
1° Año Tecnicatura Superior en Mecatrónica: Res. 2728/22
- TRAYECTO B:
B.1 Tecnología de los Materiales: 3 módulos. (Cuatrimestral). Perfil del docente: Profesora/or de Disciplinas Industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Diseñador/a Industrial u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.
- 2 Tecnologías de la Representación: 3 módulos. (Cuatrimestral). Perfil del docente: Profesora/or de Disciplinas Industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Diseñador/a Industrial u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.
- TRAYECTO C:
C.1 Procesamiento Mecánico: 4 módulos. (Cuatrimestral). Perfil del docente: Profesora/or de disciplinas industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Ingeniera/o Mecánica/o o Técnica/o Superior en Mecatrónica u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.
C.2 Montaje, operación y mantenimiento de componentes mecánicos 4 módulos. (Cuatrimestral). Perfil del docente: Profesora/or de disciplinas industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Ingeniera/o Mecánica/o o Técnica/o Superior en Mecatrónica u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en
el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.
- TRAYECTO E:
E.1 Practicas Profesionalizantes 1: 3 módulos. (Cuatrimestral). Profesora/or de disciplinas industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Ingeniera/o Mecánica/o, Técnica/o Superior en Mecatrónica u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.
- 2 Practicas Profesionalizantes 2: 3 módulos. (Cuatrimestral). Profesora/or de disciplinas industriales. Profesora/or de Educación Secundaria en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Ingeniera/o Mecánica/o, Técnica/o Superior en Mecatrónica u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este trayecto con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.
Difusión e Inscripción: del 24 de septiembre al 6 de octubre 2025.
Documentación a presentar:
– Anexo III: completo con DNI y documentación respaldatoria (formato PDF en un archivo único).
– Propuesta curricular: 1 copia digital (en formato PDF, el archivo deber ser de la siguiente manera: Nombre de la Asignatura – Nombre y Apellido del Postulante, Ejemplo: HISTORIA III – JUANA ISIX):
La información se debe enviar al siguiente correo electrónico: isfdyt87ayacucho@abc.gob.ar , el horario de recepción de las Propuestas y del Anexo III es hasta las 22 horas del último día de la fecha de inscripción (6 de octubre del 2025). En el caso que estén fuera de dicho horario y/o este incompleto el mencionado Anexo quedara anulado la participación en el concurso.
Atte.
Director Prof. Daniel Allamanno
AL INSPECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DISTRITAL
Nicolás Castaño
PRESENTE
Me dirijo a Ud. Con el objeto de solicitar se difunda el llamado a Concurso en el Marco de la Resolución 5886/03 para la cobertura de cátedras para el ciclo lectivo 2025:
Especialización de Enfermería En Salud Mental R.M. N° 43/17
- Ciclos Vitales y Salud Mental: 2 módulos. Perfil docente: Psicólogo o Lic. En Psicología. Lic. en enfermería con formación específica en los contenidos enunciados en este módulo. En todos los casos, con trayectoria profesional y con estudios pedagógicos que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.
- Crisis y Emergencias en Salud Mental: 1 módulo. Perfil docente: Médico Psiquiatra, Psicólogo o Lic. en Psicología, Lic. en Enfermería con formación específica en los contenidos enunciados en este módulo. Para todos los casos con trayectoria profesional, y con estudios pedagógicos que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente
- Abordajes Actuales del Padecimiento Mental. 2 módulos. Perfil docente: Psicólogo o Lic. en Psicología, Lic. en Enfermería con formación específica en los contenidos enunciados en este módulo, Médico Psiquiatra. Todos con trayectoria profesional, y con estudios pedagógicos que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente.
Difusión e Inscripción: del 24 de septiembre al 6 de octubre 2025.
Documentación a presentar:
– Anexo III: completo con DNI y documentación respaldatoria (formato PDF en un archivo único).
– Propuesta curricular: 1 copia digital (en formato PDF, el archivo deber ser de la siguiente manera: Nombre de la Asignatura – Nombre y Apellido del Postulante, Ejemplo: HISTORIA III – JUANA ISIX):
La información se debe enviar al siguiente correo electrónico: isfdyt87ayacucho@abc.gob.ar , el horario de recepción de las Propuestas y del Anexo III es hasta las 22 horas del último día de la fecha de inscripción (6 de octubre del 2025). En el caso que estén fuera de dicho horario y/o este incompleto el mencionado Anexo quedara anulado la participación en el concurso.
Atte.
Director Prof. Daniel Allamanno
Centro de Educación 2025 Agraria Nº 12 Las Armas – Ayacucho
Cobertura de módulos de Curso
RESOLUCIÓN Nº 5676/08- Inscripción y Presentación de Proyectos para la Cobertura
Docente de los Cursos:
Se realiza la convocatoria para la cobertura docente que correspondan a las acciones de capacitaciones, a dictarse durante el ciclo 2025 en el CEA Nº12, enmarcadas en la Disposición Nº7/22 de la Dirección de Educación Agraria.
CURSOS PARA CONFORMAR LISTADOS DOCENTES:
– ORGANIZACIÓ Y GESTIÓN (03)
(15) Formación de guías locales de turismo rural
Duración: 36 módulos
Bibliografía:
– Resolución Nº 5676/08
– Disposición Nº 45/09 “Cursos de capacitación laboral”
– Disposición 7/22 “Estados Administrativos de los CEA”
Cronograma de Acciones:
Fecha Acciones
24/09/2025 al
30/09/2025
(5 días hábiles)
Difusión y notificación a través de la Secretaría de Asuntos Docentes. Notificación a las entidades gremiales.
01/10/2025 al
07/10/2025
(5 días hábiles)
Inscripción de los aspirantes en SAD. (Anexo 4 de la Res. 5676/08)
Presentación del Proyecto en sobre cerrado (una copia) y Antecedentes en la SAD (una copia). (Anexo 5 y 6 de la Res. 5676/08)
A partir del 08/10/2025
Evaluación de los proyectos.
Es atribución de la comisión evaluadora realizar una entrevista personal con los aspirantes, en la cual cada uno defenderá su propuesta o proyecto.
Esta entrevista tendrá carácter de obligatoria para los cargos jerárquicos.
Comentarios