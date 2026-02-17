Información de la Parroquia «Nuestra Señora de la Purificación» / Actividades para estos días

ATENCIÓN 📣

Este jueves 19 de Febrero a las 19, iniciaremos un itinerario de formación para recibir los Sacramentos de la Iniciación Cristiana.

Te pedimos que invites y compartas esta información.

El miércoles 18 de Febrero, terminados los días de carnaval, iniciamos solemnemente el Tiempo de Cuaresma. La Misa de Imposición de las cenizas se realizará a las 20 en la Iglesia Parroquial.

Al igual que el año pasado, invitamos a la comunidad a realizar un gesto solidario:

1. Trayendo al viacrucis donativos para la Pastoral Penitenciaria (jabón de tocador, champú, pasta dental o jabón para lavar ropa).

2. El Jueves Santo alimentos no perecederos para colaborar con la misión de Caritas y Vicentinos.

La Cuaresma es un tiempo de gracia y de conversión a través: del ayuno, de la oración y la limosna. Queremos disponer nuestro corazón para celebrar los misterios de nuestra redención y juntos renovar nuestro acto de fe en Dios.