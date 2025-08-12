Información de interés para docentes afiliados a SUTEBA

PROPUESTA SALARIAL DOCENTE PASA A CUARTO INTERMEDIO

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) fue convocado hoy por el Gobierno de la Provincia a una reunión en formato virtual de la Comisión Paritaria Salarial Docente. Participaron representantes de Trabajo, Hacienda, Empleo Público y DGCyE.

En continuidad con el encuentro del pasado martes, donde se expusieron los requerimientos de las organizaciones sindicales, el gobierno provincial presentó una propuesta salarial trimestral: agosto 1,6%, y octubre 1,6% cuya base de cálculo sería el mes de Julio, considerando el último aumento y con la reapertura de la Comisión Paritaria para la segunda quincena del mes de octubre.

Las organizaciones que integramos el FUDB consideramos insuficiente la propuesta salarial.

Asimismo los sindicatos expresamos que ante el cierre de liquidación a los y las Jubilados, se les realice como pago a cuenta el 1,6 %. Y que en la siguiente liquidación perciban la mejora salarial correspondiente.

También se expresaron propuestas de nuevos acuerdos paritarios para avanzar en mejoras de las condiciones laborales.

Se pasa a un cuarto intermedio, a la espera de una nueva convocatoria, de carácter urgente, que ofrezca una alternativa superadora, en pos de una recomposición salarial real para las y los docentes bonaerenses.

FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE

AMET – FEB – SADOP – SUTEBA – UDOCBA

SAD AYACUCCHO COMUNICA:

En el marco de la COMUNICACIÓN CONJUNTA N° 4/2025

Inscripción Listados 2025-2026

Listados 108 A (Ampliatorio)

Listados 108 B (Complementario)

Listados 108 A. Superior y Artística Superior

Listados 108 B. Superior y Artística Superior

La Dirección de Tribunales de Clasificación y la Dirección de Gestión de Asuntos Docentes, comunican las pautas y cronogramas relacionados con la carga y valoración de antecedentes para el Ingreso a la Docencia 2025 – 2026 de los listados complementarios y ampliatorios.

Consideraciones Generales

La/el aspirante podrá cumplimentar, a través de la plataforma ABC los datos requeridos en la Declaración Jurada Digital, sin necesidad de concurrir a la Secretaría de Asuntos Docentes.

En caso de ingresar en reiteradas oportunidades a efectos de agregar/rectificar información, será considerado como válido el último ingreso al sistema.

Todos los archivos que se adjunten deben tener el formato PDF, JPG, para que el aplicativo pueda permitir la carga de los mismos.

La inscripción al Ingreso a la Docencia de las/os aspirantes en alguno de los listados correspondientes se realizará de la siguiente manera:

– La/el aspirante se deberá registrar en la plataforma ABC. Una vez registrada/o, ingresará a la solapa: “servicios.abc.gob.ar”- DOCENTES (servado) y se dirigirá a la opción Inscripciones y Acciones Estatutarias, seleccionará el Listado de Inscripción y cumplimentará la Declaración Jurada en línea para el listado al que desee inscribirse.

Las/os aspirantes que hayan realizado inscripción con anterioridad en listados 108 A Superior y Artística Superior y/o 108 B Superior y Artística Superior y se encuentren en el sistema, deberán seguir los pasos correspondientes y en caso de tener que rectificar datos y/o adjuntar documentación probatoria deberán adjuntar lo que consideren pertinente para concretar la inscripción.

Requisitos para la inscripción a los listados

108 A Ampliatorio: Corresponde la inscripción a este listado a todos los aspirantes que, si bien reúnen las condiciones previstas para el Listado Oficial de Ingreso a la Docencia (Art. 57 del Estatuto del Docente), no se hubieran inscripto en el mismo en tiempo y forma, por distintas causales. Se evalúa con las mismas pautas y condiciones del Listado Oficial.

108 B Complementario: Incluye las/os aspirantes que no reúnen los requisitos para el Listado Oficial. Acceden a este listado: Aspirantes que posean título de técnico o profesional siempre que se encuentren en el nomenclador vigente. Aspirantes que posean porcentaje de materias aprobadas y constancia de alumno regular.

108 A Superior y Artistica Superior: Aspirantes que posean título docente. Aspirantes que posean título de profesional o técnico con capacitación docente.

108 B Superior y Artistica Superior: Aspirantes con título de profesional o técnico sin capacitación docente.

Aclaración importante

De la inscripción al Listado Oficial y al Listado 108 A (Ampliatorio) se desprende la inscripción a los listados “1 de Contexto de Encierro y 1 de FinEs”, siempre que el título habilite para dichos listados.

De la inscripción al Listado 108 B (Complementario) se desprende la inscripción a los listados “2 de Contexto de Encierro y 2 de FinEs”, siempre que el título o porcentaje de materias habilite para dichos listados.

Las/os aspirantes a desempeñarse en el Nivel Superior y Artística Superior deberán inscribirse en el Listado 108 A Nivel Superior y Artística Superior o en el Listado 108 B Nivel Superior y Artística Superior de acuerdo al/los título/s que posean según el siguiente detalle:

– 108 A Nivel Superior y Artística Superior: título docente o título con capacitación docente.

– 108 B Nivel Superior y Artística Superior: título de profesional o técnico sin capacitación docente.

Tener en cuenta que NO se incluyen en estos listados de Nivel Superior y Artística Superior a aquellas/os aspirantes que presenten porcentaje de materias aprobadas siendo requisito poseer