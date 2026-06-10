Indio Pereyra compitió en la 3ra fecha del Argentino de Motocross en Alvear, Mendoza

Ayacucho tuvo su representante en el Campeonato Argentino de Motocross que se disputó este fin de semana en Alvear, Mendoza.

*La pista* Un trazado de arena compactada de 1800 metros con 16 saltos, mesetas largas de 26 metros, saltos dobles, woops, curvones amplios y curvas horquilla. La largada de casi 60 metros tuvo partidor lleno en casi todas las categorías.

*Ayacucho dijo presente en 125cc* Indio Pereyra #5 fue el piloto ayacuchense en 125cc, piloteando una Yamaha del equipo Lácteo Suple y Esbeva Mozzarella Premium.

El viernes el equipo llegó a Alvear para reconocer la pista y ubicarse en parque cerrado. Se trabajó mucho en la Yamaha: cambios y puesta a punto de suspensión para adaptarse al terreno.

El sábado desde las 8 de la mañana Indio salió a girar en reconocimiento y tandas libres hasta las 16 hs. Cerró con una clasificación a fondo que lo dejó 10° en la grilla de largada para las 2 mangas del domingo. Su categoría juntó 20 motos en parque.

*Domingo con lluvia y mala suerte* Alvear amaneció totalmente mojado por la lluvia de la noche mendocina. Eso complicó aún más el trazado.

En la primera manga Indio largó bien, pero en la primera curva un competidor de atrás le pegó en la rueda trasera y se la bajó de la moto. Se recuperó, volvió a pista último y a puro ritmo escaló hasta el puesto 11.

Para la segunda manga, 14 hs, el equipo dejó la moto en condiciones. Pero cuando se levantó el cartel de 15 segundos, la caja de cambios acusó la falla por el golpe de la manga anterior. El equipo decidió no largar para cuidar al piloto y evitar una rotura mayor. Indio se quedó con las ganas, mirando desde afuera.

*Cierre agridulce* Fin de semana con sabor amargo por la lesión de compañeros y la moto a reparar.

La revancha llega el primer fin de semana del mes próximo en San Juan, por la 4ta fecha del Nacional. Son 8 fechas ya confirmadas para el campeonato.