Incendio de importantes pérdidas en un establecimiento rural

Luego del mediodía de este miércoles se pudo escuchar el llamado de Bomberos Voluntarios como consecuencia del incendio en una vivienda del establecimiento rural San Esteban. De acuerdo a información aportada a nuestro portal desde el cuartel central, el fuego generó importantes pérdidas en la vivienda donde hasta las 16 horas aún continuaban los servidores públicos en el lugar.

La familia Arrascarte González perdió buena parte de sus pertenencias y por lo tanto ya se inició una campaña solidaria.