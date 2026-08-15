Incendio de grandes dimensiones en una vivienda

Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios fueron necesarios para combatir el fuego desatado en una vivienda ubicada en Moreno al 500, a metros de Avenida Solanet. El único ocupante de la vivienda, de apellido Pedraza, logró salir de la casa sin sufrir lesiones.

El fuego se habría originado en una chimenea de acuerdo a información extraoficial para propagarse a buena parte de la casa de dos plantas. En el garage de la misma se encontraba una camioneta que por lo que pudimos observar desde nuestro portal, también se habría visto afectada en parte.

Bomberos Voluntarios tuvieron que combatir el siniestro por distintos frentes. Un grupo lo hizo por la parte trasera desde una vivienda aledaña en tanto que otra línea había logrado subirse a los techos.

También requirieron de uso de equipos de oxígeno para poder ingresar a la vivienda dado lo denso del humo. Los daños fueron importantes.