Importarte comunicado de la ACTC – Comisarios, pruebas y reglamento

1- Designar Comisarios Deportivos para las Competencias de TC, TC Pista y Fórmula 2, a disputarse los días 29,30 y 31 de Mayo en el Autódromo Oscar Cabalén de la Ciudad de Alta Gracia, a los Sres. Roberto Saibene, Tiago Miori y Mario Ferrando.

AUTORIZACIONES:

1- Fue Autorizado el Piloto de TC Jeremías Olmedo, a probar el día Martes 26 de Mayo, en el Autódromo Roberto Mouras.

2- Fue Autorizado el Piloto Juan Bautista De Benedictis, a probar el día Martes 26 de Mayo en el Autódromo Roberto Mouras.

3- Fue Autorizado el Piloto Nicanor Santilli Pazos, a probar el día Martes 26 de Mayo en el Autódromo Roberto Mouras.