Importarte comunicado de la ACTC – Comisarios, pruebas y reglamento

COMUNICADO DE LA CAF #Actc
DESIGNACIÓN DE COMISARIOS DEPORTIVOS:
1- Designar Comisarios Deportivos para las Competencias de TC, TC Pista y Fórmula 2, a disputarse los días 29,30 y 31 de Mayo en el Autódromo Oscar Cabalén de la Ciudad de Alta Gracia, a los Sres. Roberto Saibene, Tiago Miori y Mario Ferrando.
AUTORIZACIONES:
1- Fue Autorizado el Piloto de TC Jeremías Olmedo, a probar el día Martes 26 de Mayo, en el Autódromo Roberto Mouras.
2- Fue Autorizado el Piloto Juan Bautista De Benedictis, a probar el día Martes 26 de Mayo en el Autódromo Roberto Mouras.
3- Fue Autorizado el Piloto Nicanor Santilli Pazos, a probar el día Martes 26 de Mayo en el Autódromo Roberto Mouras.
AUTORIZACIÓN REGLAMENTARIA CATEGORÍA TURISMO CARRETERA
1. Queda Aprobado el Anexo N° 3 al Reglamento Técnico 2026 de la Categoría TC, referido a los siguientes ítems: CASCO ART. 4 INC. 4, ALERON ART.6 INC 3, CAJA DE VELOCIDADES ART. 27 Y NEUMÁTICOS ART.64 INC 1. El mismo se encuentra a disposición en el Dpto. Técnico y en la página WEB de la ACTC.
AUTORIZACIÓN REGLAMENTARIA CATEGORÍA APTP
1. Se aprueba la Ficha Técnica N° 102 – 2026 Chevrolet Corsa Classic 3 Puertas
Artículo 201 Peso Mínimo.
Ficha Técnica N° 211 – 2026 V.W.UP
Artículo 3 Motor.
La misma se encuentra a disposición en el Dpto Técnico y en la Página WEB de la Categoría.
Prensa #Actc
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