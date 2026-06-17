Importante reunión por el transporte rural con autoridades provinciales

Lucrecia Aguirre Ale Etcheverry Marcelo Bentaberry Este martes 16 de Junio, en la ciudad de La Plata, la Inspectora Jefa Distrital, Lic., junto a los consejeros escolaresy Juan Casaux, y el presidente del Honorable Concejo Deliberante,mantuvieron un encuentro de trabajo con el Director Provincial de Consejos Escolares, Alejandro Perrone, y la Directora de Transporte Escolar, Verónica Cerrudo.

La reunión fue impulsada por la preocupación y el firme compromiso de las autoridades distritales ante la situación que afecta a estudiantes y familias del ámbito rural. En este marco, se expusieron las particularidades del distrito, las dificultades existentes y la necesidad de encontrar respuestas que permitan garantizar la continuidad de las trayectorias educativas.

Durante el encuentro se analizó la compleja situación vinculada a la cobertura parcial del transporte escolar rural, se evaluaron distintas alternativas para favorecer la concurrencia de las y los estudiantes a las instituciones educativas y se acordaron acciones concretas de trabajo conjunto con los organismos provinciales competentes.

La presencia y las gestiones realizadas por las autoridades locales reflejan el compromiso sostenido con la defensa del derecho a la educación, priorizando el acceso, la permanencia y la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes del distrito.

Seguimos trabajando de manera articulada y responsable para que cada estudiante pueda acceder a la escuela en condiciones adecuadas, fortaleciendo una educación pública inclusiva y de calidad.

n. de la R; fuente Consejo Escolar y Jefatura Distrital Ayacucho.