Identificaron al conductor que manejaba en contramano por la ruta 2 y murió en un choque frontal

Los investigadores confirmaron la identidad del hombre que conducía en contramano por la Autovía 2 y murió tras chocar de frente contra otro vehículo.

Se trata de Leonardo Martín Viudez, oriundo de la ciudad de Balcarce, quien falleció en el acto como consecuencia del impacto.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 334 de la ruta, en dirección hacia Mar del Plata. Según las primeras informaciones, Viudez circulaba a bordo de un Chevrolet Corsa en sentido contrario al permitido, cuando impactó de manera violenta contra un Chevrolet Sonic que transitaba correctamente por su carril.

La conductora del Sonic, una docente de General Pirán, sufrió heridas de consideración y fue trasladada de urgencia al Hospital de Coronel Vidal, donde permanece internada.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de General Pirán, efectivos policiales, equipos de emergencia médica y personal de Policía Científica. Por el momento, se desconocen los motivos por los cuales el conductor ingresó en contramano a la autovía, una maniobra que derivó en consecuencias fatales.

Durante las tareas de rescate, peritajes y limpieza, el tránsito estuvo parcialmente reducido. Desde el cuartel de bomberos expresaron su acompañamiento a los familiares de la víctima y recordaron la importancia de extremar las medidas de precaución, en especial cuando hay condiciones de baja visibilidad.

