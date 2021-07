HOY – La Hermana Elizabeth deja el Colegio «Ntra. Sra del Buen Consejo» / Solo les digo «Gracias»

Para sorpresa de muchos y de manera nostálgica para otros debemos anunciar la sorpresiva partida a otro destino de la Hermana Eli, como todos conocemos a la ahora ex directora del Colegio de Hermanas, es decir el Colegio “Nuestra Señora del Buen Consejo”.

Según pudo saber el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar a la hermana la trasladan como directora a una comunidad en Santa Fe, que no es una escuela. Este sábado a las 17, se oficiará una Misa de despedida.

Elisabeth González pertenece a la Congregación de las “Hijas de Santa María de la Providencia” fundada por San Luis Guanella, por lo que se las llaman «hermanas Guanellianas. Con ella se va su hermana de sangre Nilda, que es operaria del taller de APIDDA.

El Colegio ya tiene una nueva directora designada que es la docente ayacuchense y conocida convecina Florencia Arenaza.

Nota exclusiva con la Hermana ELI

A al D; Hermana gracias por atender al diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar , nos gustaría poder confirmar de su propia voz, esta noticia que nos sorprende y mucho ¿Se va de Ayacucho?

Eli; Si me estoy yendo de Ayacucho y lamentablemente no me voy sola, si no nos vamos la comunidad de Hermanas de esta ciudad. Tenemos que dejar el Colegio, esta misión tan linda tan hermosa que nos tocó. Este domingo el 4 de julio partimos”.

A al D; ¿Cuáles son los motivos y que significa en su vida personal este gran cambio?

Eli; “Es bastante común en nuestra vida estar en un lugar de Misión por un tiempo y luego partir: Es cambiar de lugar, no echar raíces, porque por nuestra patria es el cielo. Entonces desarrollamos esa misión por un tiempo. Disfrutamos del encuentro con la gente, de conocer a los hermanos y vivir la experiencia del Evangelio en cada lugar donde nos encontremos. Podemos vivir el amor en la medida de nuestras posibilidades, servir y cambiar, En mi vida ese es el significado y gracias a Dios me ha dado la oportunidad de estar en distintos lugares de Misión y han sido varios años, de tal manera que uno de alguna manera puede ver los frutos de su esfuerzo, desde ese servicio y luego partir, ay que ninguno de nosotros es imprescindible”.

A al D; ¿Qué recuerdos, vivencias y momentos se los que pasó en la Escuela podría recordar para siempre?

Eli; “Tuve momentos personales muy fuertes en estos años. La experiencia de que a los dos meses de estar aquí perdí a mi mamá y tener que venir con mi hermana para acá. Esto fue muy muy fuerte, pero la comunidad de Ayacucho y particularmente en la escuela nos dio una gran una gran acogida y a mi hermana la casa de APIDDA. Alejandra Román tiene que ver mucho en eso, ya que ella pudo encontrar su tiempo, sus expectativas y yo poder seguir con mi misión. En el colegio tengo que decir que ha sido un gran desafío…Recuerdo vivencias, momentos muy lindos. Acá hay una comunidad de chicos muy sanos, respetuosos a pesar de que se pelean por qué son adolescentes. Yo llegué como una paracaidista, pero uno ya sabe cómo pueden ser las cosas…También la experiencia de padres muy respetuosos del colegio y de las directivas qué se deben dar en ocasiones. Será que muchas veces los padres de hoy en día son diferentes a los de antes. Hoy en día a veces no sé avala la autoridad de la escuela, en cambio encontré que los padres de acá sí lo hacían. También tengo que decir que hay una comunidad de docentes que la llevo en el corazón y creo que lo pude conocer mucho más y valorar mucho más, en este tiempo de pandemia porque tuve más oportunidades de conversar con ellos, compartir sueños y proyectos, además de ver su dedicación, su esfuerzo, su sacrificio, el cariño que le tienen hacia los chicos…Así que eso es todo, para mí se han grabado esas huellas en mi corazón para siempre”.

A al D; Remontándonos en el tiempo, ¿Qué recuerdos se lleva? ¿Cómo fue su llegada a nuestra ciudad y cuanto hace de ello?

Eli; “Tal vez no hay algún hecho altisonante que me lleve como recuerdo, pero sí me llevo la experiencia del corazón, de la relación con las personas. Recuerdo que llegamos a la comunidad por la invitación del Padre Martín. Siendo ello para recordar ese momento, ya que nos dio la oportunidad a nuestra misión de servicio guanelliano y pastoral en el colegio y la Parroquia. Llegamos el 4 de Febrero 2017 en micro a la madrugada. Así que algunas personas fueron víctimas de eso. Tuvieron que estar en pie y una moche muy fea para recibirnos…Ahí estaban el Padre y las hermanas Vicentinas y nuestra superiora provincial e inmediatamente tuvimos la Santa Misa donde nos presentaban a la comunidad y fue hermoso ver esa Parroquia tan grande y tan llena de gente”.

A al D; ¿La Escuela de Hermanas como la conocemos, es una de las pocas que quedará en su tipo?

Eli; “Esta es la única escuela privada católica que hay acá en Ayacucho. Es una hermosa oportunidad para tener este signo, no en competencia sino en una riqueza de la diversidad. Es la oportunidad de tener un espacio de encuentro y diálogo diferente aún con profesores similares y espacios parecidos a los de otros Establecimientos”.

A al D; ¿Durante todo este tiempo vivió en la escuela verdad? ¿Lo hizo sola o tiene algún familiar en nuestra ciudad?

Eli; “He vivido en un pequeño departamento arriba de la escuela, que es muy acogedor, tiene todo lo necesario. lo fundamental, sin lujos, pero con la comodidad para que pudiéramos vivir dos hermanas y como usted lo pregunta también está conmigo mi hermana, que a qué vino a vivir conmigo hace un tiempo porque falleció mi mamá como le conté antes. Ella vive conmigo y no tengo más familiares cercanos”.

A al D; ¿Estaba dentro de las posibilidades este alejamiento o no es solo una decisión propia?

Eli; “En cuanto a la relación de las posibilidades de alejamiento siempre está esa posibilidad de un cambio. Dentro de todo tengo que decir que gracias a Dios no me voy tan lejos, porque me voy a Santa Fe. Yo he estado muchísimos años fuera del país. Para mí no es lejos ir a este lugar y no es una decisión propia, sino que de alguna manera mi decisión fue cuando entré en la vida religiosa y desarrollo libremente no elegir mi destino, sino que el Señor me fuera llevando por los caminos y los lugares que él quisiera, para colaborar con su misión. Entonces, si bien no es una decisión propia, está en plena consonancia con mi decisión fundamental de obediencia y decisión del Señor”.

A al D; ¿Qué deja esta pandemia impensada? ¿Qué podríamos decirle a los que han perdido a un ser querido?

Eli, “¿Qué me deja esta pandemia ?…Pensaba qué me deja muchas cosas…Muchas cosas para reflexionar y para valorar. Creo que en todas las cosas hay aspectos positivos y negativos. Me caracterizó por ser de tendencia positiva. Entonces siempre trato de ver el lado positivo a las cosas. Lo que creo es que esta pandemia puso muy en evidencia que no estamos preparados para convivir y tenemos que trabajar bien eso. En nuestra vida y no estamos preparados para convivir. Se nos hace difícil la convivencia cotidiana, todo el día todo el tiempo, con las mismas personas y en espacio reducido. Pero a la vez estas cosas son las que fortalecen los vínculos, porque uno también conoce más al otro. Pero el daño que les ha hecho a los chicos es mucho. Cuánto necesitaban el encuentro con sus pares, los jóvenes. Eso me dolió en el alma cuando escuchaba y agradezco la oportunidad que hayan vuelto las clases presenciales. Por otro, la verdad que la persona que perdió a un ser querido…No tengo palabras para decir, porque lo que más me impactó también es la pandemia y que muchas veces partían y afectada de pronto a todo una familia y a otros no los tocaba, o nos tocaba levemente. Entonces el que no lo había sufrido directamente no le pasaba nada, sufría como el aburrimiento, el agotamiento de estar cerrado y lo tedioso de eso, pero al perder un ser querido a veces no sólo era él…No tengo respuesta para eso. La respuesta que tengo es que quién ha perdido un ser querido es que, gracias a Dios tenemos el consuelo de la fe, para volvernos a reencontrarnos, valorar lo que tenemos hoy y valorar cada minuto porque no sabemos si mañana vamos a estar o no… Y esto también es para nosotros un significado…Cambiarnos de lugar de destinación no es sorpresivo, porque todo en esta vida es pasajero…hay que pensar que muchas veces cuando tenemos algo tal vez no lo cuidamos, nos olvidamos y nos hacemos problemas por pequeñas cosas…”

A al D; ¿Cómo ha sido la educación en nuestra ciudad y particularmente en el Colegio que dirige en este tiempo?

Eli; “Creo que hay mucha dedicación…Pero tenemos un problema estructural, un problema que es mucho más profundo, porque hoy en día está desvalorizada la institución escolar como lugar de estudio, de trabajo…Ojalá, ojalá retomemos el valor y la responsabilidad de cumplir horarios, de hacer tareas, de hacer los trabajos y no estar siempre pidiendo concesiones. Obviamente si un chico está desnutrido, es otra cosa, pero si tienen la posibilidad, tenes que dar lo mejor de sí mismo. Por eso digo que hay cuestiones estructurales, como la cantidad de faltas que se pueden tener por ejemplo…Entonces podes estar un mes ausente en la escuela y después hay que darle posibilidades que les faciliten… Y si viene hay un cambio de paradigma en la educación, las clases ya no son sentarse a escuchar al profesor, sino de buscar juntos, descubrir la verdad juntos, la posibilidad de ir creciendo en el conocimiento de saber, aprender, tener una autodisciplina para ello y muchas otras cosas. Pero este no es un tema de esta ciudad, sino es un problema del mundo generalizado y en el colegio creo que en la medida que se ha podido siempre se ha tomado con bastante responsabilidad, como lo hemos dicho a los chicos en su momento, que son muy responsables y sobre todo que son adolescentes…Es el punto de partida, cuando uno los presiona como adultos porque corresponde, ellos lo aceptan, no se revelan remolonear más bien, pero vamos para adelante. Así que al contar con el apoyo de los padres uno no floja… Por qué hay estudiar, es lógico que esto pase, es normal que haya dudas e incertidumbre, pero hemos contado con el apoyo de las familias y eso fue fundamental para seguir”.

A al D; ¿Qué mensaje final dejaría a todo Ayacucho, a los chicos, familias y todos sus afectos?

Eli; “No tengo un mensaje de final…Solo decir gracias, porque eso le diría a todos… Gracias, pero para todo Ayacucho. No lo sé, pero si a los chicos y las familias les diría que valoren lo que tienen…Sí agradecer a Dios, por lo que tienen. Cómo decíamos antes, al que perdió un ser querido…Si hoy no lo tenemos, mañana sabremos entonces valorar lo que tenemos y agradecer a Dios, creo que una persona que es agradecida tiene su corazón más lleno de alegría, porque se sabe amado…Entonces agradecer a las personas que son mediadoras y también a Dios, por él porque sé que nos está permitiendo vivir esto y eso es mucho, tiene una gran riqueza en las personas y en el colegio diría que reconozcan más como el Señor los ha cuidado…Nos acompañó, ser agradecidos de lo que han recibido y que eso les sirva para nuevos servicios, porque lo que hemos tenido más oportunidades en la vida, tenemos que ser solidarios y corresponsables servidores de aquellos que tienen menos posibilidades… Entonces también hago una invitación a gozar de lo que se tiene, agradecer lo que se tiene, agradecer a las personas, a Dios…Valorar los vínculos que tenemos, cuidarnos y cuidar en todas las direcciones…A Dios, al hermano que tengo cerca. Cuidar al que no conozco y también al que necesita, sobre todo de parte mía agradecer a Ayacucho esta oportunidad que para mí ha sido un regalo de Dios a estar acá. Estoy muy agradecida al obispo que por mediación del Padre Martín, que me permitió estar en esta escuela y ha sido una hermosa manera de terminar los años de docencia… sonríe…De una docencia oficial. Ahora voy a otra misión a una misión, más desafiante…Pido una oración por esto, que Dios nos acompañe y podamos hacer un poquito de bien, allá donde me envía el señor y gracias por todo y gracias Pablo, por su confianza, por su cercanía, por su buena onda…risas nuevamente. Nos vimos pocas veces, o muy rápida o privadamente ha sido que nos encontramos, pero que le sirva estas respuestas y disculpe mi demora. Un abrazo para toda la comunidad, hasta siempre!!”.

N. de la R; agradecemos a Elizabeth González y a nuestra amiga incondicional Alejandra Romanin de Kohout.