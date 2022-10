HOY – Atlético presenta su nueva camiseta para el Torneo Regional Amateur / Ya se confirmaron los refuerzos

Este viernes desde las 20 horas en su sede, el Club Atlético Ayacucho, presentará en rueda de prensa su plantel y nueva indumentaria para afrontar el Torneo Regional Amateur de fútbol 2022.

Quedan invitados todos los medios de comunicación y comunidad futbolera que quiera participar de esta presentación oficial.

Los refuerzos para este torneo que arranca este domingo 16-10-2022

Matías Forlano ex Huracán y J.J. Urquiza

Matías Robles ex Almagro

Lucas Porta Ferro C. Sud de Tandil

Alex González Defensores de Ayacucho

Juan Manuel Ledesma Sarmiento de Ayacucho

Agustín Díaz – Estrada de Ayacucho