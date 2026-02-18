Hotel Hawaii en Mar del Plata – Ideal para estas vacaciones de verano, en pareja o en familia

Cuenta con un nuevo convenio para abonar con tarjetas de crédito del Banco Provincia. Consulta !!!

Se desarrollan las esperadas vacaciones de verano, y sin dudas Mar del Plata es un muy lindo destino para visitar, debiendo caminar solo una cuadra para ir a la playa. El Hotel Hawaii del Centro Empleados de Comercio de Ayacucho, es una opción que en su relación precio – servicios es ideal.

Recordemos que el afiliado al sindicato ingresa sin cargo, ya que el socio de farmacia tiene un descuento adicional sobre la tarifa mostrador y el que no es afiliado ni socio se lo invita al Hotel, ya que se encuentra abierto a todo el público.

Para estas vacaciones se cuenta con disponibilidad, y se han registrado diversas consultas.

El lugar que ha sido mejorado y reacondicionado tiempo atrás, cuenta en todas sus habitaciones equipadas con camas sommier de primera calidad para un descanso confortable, TV Led de 32 pulgadas, calefacción central, caja de seguridad, secador de pelo, piso flotante, servicio de bar y desayuno buffet.

El Hotel Hawaii está disponible todo el año, y que cuando uno lo necesite, siempre estará para disfrutar de una linda estadía, con gran atención y gente de Ayacucho que sabe del tema, por experiencia, por compromiso y porque son felices haciendo este trabajo. Lo mejor para ellos y todos sus clientes…