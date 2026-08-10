Hasta el 7 de septiembre continúan las preinscripciones en la «Escuela Sabato» de Tandil

Hasta el lunes 7 de septiembre a las 15,00 permanecerá abierta la preinscripción para los aspirantes a ingresar a 1º año de la escuela secundaria en 2027 en la Escuela Nacional Ernesto Sabato de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

La preinscripción se realizará de manera virtual, aunque aquellas familias que no puedan gestionarla virtualmente, podrán hacerlo de manera presencial, hasta el lunes 31 de agosto inclusive, en el horario de 11,00 a 14,00 en la Secretaría de la Escuela (Lobería 760)

Para realizar la preinscripción online, se debe completar el formulario correspondiente, accediendo por medio del siguiente enlace https://enes.comunidadeduar.com.ar/preinscripcion/

Una vez realizada la preinscripción, recibirán automáticamente una notificación confirmando que ha sido recibida, al mail indicado en el formulario. Luego, la escuela revisará los datos y confirmará o rechazará (exceptuando el período de receso invernal) la preinscripción al mail indicado en el formulario.

Por cualquier consulta, pueden dirigirse al mail: preinscripcionsabato@gmail.com

El sorteo de los ingresantes se realizará el día jueves 17 de septiembre a las 10,00 de manera virtual (si hubiera alguna modificación será informada oportunamente) y se transmitirá en vivo para todos los preinscriptos por medio de una plataforma virtual, escogida a tal efecto. Se dará aviso a la comunidad a través de las redes institucionales de comunicación, y se enviará el enlace de acceso a los correos electrónicos indicados en la preinscripción

El personal de Secretaría introducirá, en vivo, los troqueles correspondientes a cada uno de los aspirantes con la debida fiscalización

Otros medios de comunicación: tel: 4385820; Facebook: Ernesto Sabato; X: @escuela_sabato; Instagram: escuelanacionalernestoescsabato.

Sitio web de la Escuela Nacional Ernesto Sabato UNCPBA: https://sabato.unicen.edu.ar/