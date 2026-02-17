Hacia dónde van?

Hacia dónde va? Esa es la pregunta que los vecinos de Udaquiola se hacen sobre sus tasas municipales, que este año volvieron a sufrir un incremento pero que no se corresponden con la calidad de los caminos y mantenimiento que tiene la zona.

La queja se da en redes sociales luego de los 20 milímetros de lluvia que se dieron en las últimas horas pero que, aún con sequía, dejaron varios tramos de caminos rurales intransitables.

La preocupación de los habitantes de la zona rural pasa por saber qué pasará en invierno donde habitualmente las condiciones climáticas son bien distintas, con lluvias más frecuentes y menos tiempo de secado.

“No quiero saber a dónde va a parar lo que pagamos de tasas municipales. Este año nos volvieron a subir pero los caminos siguen en mal estado. Y no me vengan con que el clima y eso, ahora no llovía desde hace un montón y no se hizo nada. Ya sabemos en que camino están las máquinas. Pareciera que Udaquiola no perteneciera a Ayacucho” dijo un vecina del lugar a nuestro portal.

