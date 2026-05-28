Habrá un corte de Internet en Sintel

La empresa local de Internet, SINTEL NET, Informa a sus usuarios que hoy jueves efectuará un corte general a partir de las 13 Hs. y que podra extenderse hasta las 15, en virtud de una nueva e importante implementación en nuestro servicio, de IP públicas.

Esto permitira eliminar las molestias que genera el rechazo al ingresar a un sitio por listas negras, y mejorará notablemente la seguridad para todos.

X