Habrá un corte de energía en buena parte de la ciudad este martes

Desde EDEA informaron que en el marco de su plan de inversiones y mejoras en la red eléctrica, este martes 19 de Mayo se realizarán trabajos en distintas zonas de la ciudad; y para poder llevar a cabo dichas tareas, por obvias cuestiones de seguridad eléctrica, se realizará un corte momentáneo en las siguientes zonas y horarios:

Centro horario de 8 a 12 hs.

“Esperando sepan disculpar las molestias ocasionadas, informamos que las líneas se consideran en tensión durante el tiempo anunciado para la suspensión del suministro. Este corte se dejará sin efecto por condiciones climáticas adversas.