Guía orientativa para acompañar y asesorar a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez (PNC)

Frente a la decisión que tomó el gobierno nacional de auditar las Pensiones No Contributivas por Invalidez (PNC) -término que no se ajusta a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad-, el Consejo Provincial para Personas con Discapacidad (CoProDis) de la Provincia de Buenos Aires elaboró una guía orientativa con el fin de acompañar y asesorar a quienes deban atravesar este proceso. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad reafirma así su compromiso de garantizar el acceso a la información y promover el ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad. Desde el espacio que coordina la cartera provincial mediante la Subsecretaría de Políticas Sociales, se impulsa esta herramienta con el objetivo de brindar información clara y accesible sobre la resolución que estableció recientemente el gobierno de Javier Milei. Según ha informado la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dicho organismo realizará la revisión de todas las PNC, por lo cual esta guía puede ser de utilidad para todas las personas con discapacidad, hayan recibido ya la citación o no. Por ello, el Ministerio a cargo de Andrés Larroque, a través de la Dirección de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, promueve esta guía con información clave sobre los procedimientos y herramientas disponibles para defender el derecho a la pensión. A través de este material se asesora sobre cómo prepararse frente a la citación, qué documentos son necesarios, qué esperar el día de la evaluación y cuáles son los pasos a seguir después de la auditoría. «Sabemos que este trámite puede generar incertidumbre y preocupación en las personas, familias y organizaciones sociales que promueven y protegen sus derechos. Este material está pensado como una herramienta de orientación para acompañar y asesorar», explicó el director Raúl Lucero. Asimismo, dejó en claro que, según lo establecido por la Convención, el término válido o inválido es inexacto, pues las PCD enfrentan barreras debido a la falta de accesibilidad en su entorno y no por sus características individuales. La guía se confeccionó teniendo en cuenta la información recopilada de diferentes fuentes de información, como la ANDIS, pero también de diferentes organizaciones que trabajan para defender y proteger los derechos de las personas con discapacidad, ante situaciones de vulneración de los mismos. Tal como establece la Constitución Nacional, el Estado debe otorgar la PNC para garantizar el derecho a la Seguridad Social, esencial para garantizar la dignidad humana ante situaciones que limitan el ejercicio pleno de los derechos. Para acceder a esta prestación social, oportunamente, cada persona presentó documentación que acreditaba: poseer un determinado porcentaje de incapacidad laboral (actualmente 66% o más); y la necesidad de la pensión para garantizar un sustento. Actualmente, la ANDIS está revisando las pensiones que fueron otorgadas en el pasado, y de acuerdo a lo publicado en el sitio web oficial, serán citadas todas las personas titulares de una PNC por Invalidez Laboral, otorgada en el marco de la Ley 13.478 y el Decreto 432/97, incluyendo sus modificatorias y complementarias. Según ha informado el organismo, en esta etapa, no se convocará a niñas, niños y adolescentes ni a las personas que ya fueron auditadas en 2024. El Ministerio, por el contrario, mediante la Dirección de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, fomenta el desarrollo de distintos programas para propiciar y promocionar la participación en ámbitos de inclusión social y laboral, por medio de actividades productivas y de prestación de servicios, a jóvenes y adultos con discapacidad. Son acciones que resultan prioritarias para la gestión del gobernador Axel Kicillof, con el propósito de seguir ampliando derechos y garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio.