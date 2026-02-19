Grave accidente de la conocida emprendedora y abogada platense Florencia Rastelli

Un violento accidente sacudió la tarde del lunes en la zona norte de los médanos de Villa Gesell, donde un vehículo todoterreno (UTV) protagonizó un vuelco que dejó a una joven de 25 años gravemente herida.

De acuerdo con las primeras informaciones, el rodado circulaba con una pareja a bordo y era conducido por un hombre. Por causas que se investigan, el UTV volcó y dio varios giros sin intervención de otros vehículos. Como consecuencia del impacto, la mujer salió despedida y el vehículo terminó cayendo sobre ella, llevándose la peor parte del siniestro.

Las imágenes posteriores al hecho evidencian la magnitud del accidente: el UTV quedó completamente destruido, lo que da cuenta de la violencia del impacto. Tras el vuelco, la víctima fue asistida de urgencia en el hospital local y, debido a la gravedad de las lesiones, derivada con pronóstico reservado a la Clínica Pueyrredón, en Mar del Plata.

Fuentes oficiales informaron que la paciente ingresó con politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento. Además, presenta fracturas en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales C4, C6 y C7, lesiones en lámina y carilla articular de C5, contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, así como una lesión raquídea en D12 por compresión con estrechamiento del canal medular.