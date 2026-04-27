Gran respuesta de asistentes al Encuentro de Tenis Femenino del Tiro

Con muy buena respuesta de público, se desarrolló el pasado sábado un encuentro de Tenis femenino en el Tiro Federal organizado por la Subcomisión de Tenis. El mismo se extendió durante toda la jornada y reunió a jugadoras locales junto a invitadas de la ciudad de Tandil.

El torneo se disputó en dos zonas, lo que permitió una gran cantidad de partidos y que todas las participantes tuvieran un protagonismo sostenido a lo largo del día. El formato amistoso favoreció un excelente clima de competencia y compañerismo tanto dentro como fuera de la cancha, contaron desde el Club.

“Las participantes destacaron la muy buena organización, el estado de las instalaciones y la calidez con la que fueron recibidas en la institución”.

“La Subcomisión de Tenis agradece especialmente a los sponsors que hicieron posible este encuentro: Bubypesca, Gulliver, Lo de Caló, Hortensia, Conservas Sobre Gustos, Suma Créditos y Florería Amalia. Su apoyo fue fundamental para la realización del evento y para seguir impulsando el tenis en el club”.

“Desde la Subcomisión adelantaron que se siguen programando nuevos torneos y encuentros, con el objetivo de continuar fomentando la actividad tenística tanto masculina como femenina y generar más oportunidades de juego”.

“Por último, informaron que el club tiene abierta la inscripción para clases de tenis, para todas las edades y niveles. Los interesados pueden acercarse a las instalaciones del Tiro Federal o contactarse a través de las redes sociales de la institución”.