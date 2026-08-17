Gran Peña Folklórica del Ipat en Tandil – Invita su directora, la ayacuchense Romina Contreras

Así lo adelantó la ayacuchense Romina Contreras, actual directora de la institución; Ahora siii! Falta muy poquito para la terceraaaa y les queremos presentar a los artistas encargados de hacerlos bailar hasta el cansancio.

Y destacó; «Quiero recalcar que es una peña a beneficio del ballet, la única que hacemos en el año, para recaudar fondos y confeccionar vestuario para lo que es nuestra función de fin de año, ya que el mismo es autogestivo y no cuenta con ningún sustento económico, mas allá de las acciones que podamos gestionar como elenco».