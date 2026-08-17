Gran Peña Folklórica del Ipat en Tandil – Invita su directora, la ayacuchense Romina Contreras

Así lo adelantó la ayacuchense Romina Contreras, actual directora de la institución; Ahora siii! Falta muy poquito para la terceraaaa y les queremos presentar a los artistas encargados de hacerlos bailar hasta el cansancio.
Y destacó; «Quiero recalcar que es una peña a beneficio del ballet, la única que hacemos en el año, para recaudar fondos y confeccionar vestuario para lo que es nuestra función de fin de año, ya que el mismo es autogestivo y no cuenta con ningún sustento económico, mas allá de las acciones que podamos gestionar como elenco».
Posteriormente, sostuvo; «Por primera vez en Tandil y celebrando sus 15 años de carrera llega Natalí Giffi para asegurarnos un FIESTON! La previa siempre en buenas manos, junto a los amigos de madretierrafolklore y Julieta Echevarría y Brisa Belen. Además agrupaciones invitadas que estaremos compartiendo prontito!»
Finalmente, cerró adelantando que; «Las antis están volando asique escribinos para asegurar tu entrada porque va a ser un PEÑONNNNN
SABADO 5 DE SEPTIEMBRE , donde siempre, en Salón Danés Tandil a partir de las 20:30hs».
Comentarios