Gran parte de la ciudad sin energía

Este martes por la mañana se produjo un corte de energía eléctrica que dejó a buena parte de la ciudad sin el servicio. Según lo informado por la empresa prestataria EDEA, el motivo del corte radica en una falla en el distribuidor 3 que salió de servicio.

Operarios de EDEA se encuentran trabajando para poder detectar la falla y retablecer el servicio.

