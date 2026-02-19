Gran desempeño de tres balcarceños en el Pre Ayacucho realizado en Necochea

Una gran noche para el folclore balcarceño se vivió en el certamen Pre Ayacucho, realizado en el Teatro Luis Sandrini de la ciudad de Necochea, donde artistas locales lograron importantes consagraciones.

La delegación de Balcarce obtuvo tres primeros premios, reafirmando el talento y la vigencia de sus intérpretes en uno de los escenarios clasificatorios más importantes rumbo a la fiesta mayor en Ayacucho.

Los ganadores fueron:

Roberto “Tito” Pérez, en la categoría Recitado Criollo.

Emiliano “Pampita” Pellegrino, como Solista Surero.

Pablo Salvatierra, como Solista de Folclore.

Los artistas expresaron su agradecimiento a los organizadores del certamen y destacaron el orgullo de poder representar a Balcarce en este tipo de competencias culturales.

“Muchas gracias a los organizadores, nos vemos en la ciudad de Ayacucho muy pronto”, manifestaron tras conocerse los resultados.

De esta manera, Balcarce vuelve a decir presente en el camino hacia el escenario mayor de Ayacucho, llevando en alto el nombre de la ciudad a través de su música y tradición.

N. de la R, Infórmese – Primero Balcarce.