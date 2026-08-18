Gran desempeño de la Escuela Kaizen en el Torneo Abierto de Artes Marciales de Tandil

El pasado sábado, la escuela de Artes Marciales de Ayacucho, Kaizen a cargo de Matías Mezquiriz, estuvo participando y representando la Escuela Fernández Ryu, en el II Torneo Abierto de Artes Marciales, organizado por la Asociación Escuela Shan Ryu Tandil.

La jornada dejó excelentes resultados para la Escuela local, logrando un total de 11 medallas para nuestra ciudad:

Benicio Pereyra – Kyu A | Infantil: 2º puesto – Kumite Tradicional y 3º puesto – Formas con Manos Vacías

Emily Cestona – Kyu A | Infantil: 1º puesto – Kumite Tradicional

Thiago Calleri – Kyu A | Juvenil: 3º puesto – Kumite Tradicional

Micaela Giorgetti – Kyu A | Adultos: 1º puesto – Formas con Manos Vacías y 2º puesto – Kumite Tradicional.

Maia Pessolano – Kyu A | Adultos: 1º puesto – Kumite Tradicional

Cristian Viceconti – Kyu A | Máster: 1º puesto – Kumite Tradicional y 1º puesto – Formas con Manos Vacías.

Germán Luciano Kuri Chemes – Cinturón Negro | Máster: 1º puesto – Kumite Tradicional.

Matías Mezquiriz – Cinturón Negro | Máster: 2º puesto – Kumite Tradicional

Desde la Escuela felicitaron a todos sus alumnos por el excelente desempeño. “Más allá de los resultados deportivos, queremos destacar especialmente la marcialidad, el respeto, la disciplina y la actitud demostrada durante toda la jornada, tanto hacia los compañeros de otras escuelas como hacia los jueces y organizadores” señalaron.

“También queremos agradecer a Fitness Flex Center Ayacucho, sede de nuestro Dojo y a todos los familiares y compañeros que estuvieron presentes, acompañando y apoyando a nuestros competidores en todo momento” agregaron.

Recordemos que las inscripciones permanecen abiertas pudiéndose contactar al celular / WhatsApp: 2494 007668 o en Instagram @kaizenayacucho o en Facebook: kaizenayacucho.