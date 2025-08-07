Gomería Sarmiento te ayuda con la VTV, que estará hasta el 15/8

En Gomería Sarmiento ubicada en Colectora Hernán Naveyra 1463, paralelo a la ruta 50…Te ofrecemos hacer una chequeo para estas vacaciones de invierno en tu vehículo, y ayudarte con todo lo necesario para la VTV…

Podes hacer una pre-verificación sin costo en sus instalaciones y estar preparado con tu vehículo para cuando llega la VTV, desde ahora hasta el 15 de Agosto en nuestra ciudad…

LOS ESPERA EN COLECTORA HERNAN NAVEYRA 1463 ENTRE SUCRE Y VILARDAGA…

… NUEVO CELULAR : 2494-344767 y redes sociales

DECADAS JUNTO A LOS USUARIOS, PRODUCTORES; TRANSPORTISTAS Y CHACAREROS….