Gomería Sarmiento cuenta con promos increíbles en cubiertas / Aprovecha y renova

En Gomería Sarmiento ubicada en Colectora Hernán Naveyra 1463, paralelo a la ruta 50…

Cubierta Roadwing, excelente agarre, disponible únicamente en medida 295/80_22.5 liso:

Cubierta Roadwing 295 / 80 – 22.5 para tracción – Excelente relación en precio / calidad;

Promos vigentes con tarjetas de crédito; VISA 6 cuotas sin interés, con ELEBAR hasta 12 cuotas sin interés.

EN GOMERIA SARMIENTO, SIGUEN LOS FESTEJOS DE SUS 50 AÑOS…

LOS ESPERA EN COLECTORA HERNAN NAVEYRA 1463 ENTRE SUCRE Y VILARDAGA…

… CELULAR : 2494-344767 y redes sociales

Desde DECADAS JUNTO A LOS USUARIOS, PRODUCTORES; TRSANSPORTISTAS Y CHACAREROS….