Gimena Forio electa en el Acuerdo; «Trataremos de ir a buscar a quienes no vinieron a votar»

El diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar estuvo en le Comité de la UCR donde la sorpresa del resultado de estas elecciones era inevitable, y dialogamos con Gimena Forio quién ocupará una banca en el futuro HCD, señalando; «Nosotros veíamos a la fuerza nueva como la que más nos competía que es la LLA, que ya se había visto en 2023 desdoblándose nuestros votos con ellos, mientras que Fuerza Patria logró mantener su caudal. estamos tranquilos igualmente, pero debemos trabajar ´para recuperar los votos perdidos».

Por otro lado, como también lo leyeron otros colegas, no son los miembros de la nueva generación los responsables de este resultado; «Estos resultados nos hacen vivir una experiencia nueva, por lo que los que hace mucho que están trabajando nos decían ya lo hemos pasado, hay que seguir adelante y todos juntos ver en que cosas debemos mejorar».

Y sobre la importancia de ir a votar, se había hecho hincapié por parte de ustedes, quizás allí este parte de la respuesta de este resultado…A lo que respondió; «Nosotros habíamos mencionado esto en la campaña, pero podíamos ver que en 2021 había pasado algo así, pero bueno trataremos revertirlo con trabajo y buscando los votos de quienes hoy no se hicieron presentes en las urnas».

El acompañamiento de la gente y vecinos en el comité y ahora conteniendo a los más jóvenes es fundamental…A lo que responde, «Creo que fue algo fundamental, es un pilar clave para quienes hoy somos los más visibles. Hubo mucha tensión para mí, por lo que en lo físico y emocional se notó, pero estamos aprendiendo, tenemos muchas ganas y fuerzas para salir adelante y estamos convencidos en hacerlo, gracias a los amigos, afiliados y familias que nos acompañan y alientan en cada acción que llevamos adelante, y que tendremos como responsabilidad con Emauel».

Cantidad de votantes 9149

39 % Fuerza Patria – PJ 3565 votos

34 % Somos Bs As – UCR 3078 votos

26 % LLA 2360 votos

1,90 % Unión Liberal 110 votos

En blanco 645

BANCAS

Marcelo Bentaverry, Rosana Didio y Marco Santilli – Fuerza Patria – PJ

Gimena Forio y Emanuel Carlón – Acuerdo Cívico / UCR

Marisa Darguibel y Leandro Angiolini / LLA

Consejo Escolar

María Alejandra Etcheverry – Fuerza Patria

Juan Ignacio Casaux – Fuerza Patria

Aurelia Atela – Acuerdo Cívico