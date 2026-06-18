Ganadores de la sensacional propuesta de las farmacias 1 y 2 del Centro Empleados de Comercio

Vivimos el mundial con todo con Farmacias Mutual 1 y 2 del Centro Empleados de Comercio !!!! De Sarmiento 857 y Sáenz Peña 1789…

En las últimas horas se efectúo el sorteo de 2 pelotas y 4 camisetas de Argentina para disfrutar entre los amigos y familiares, durante este Mundial 2026 que se disputa en EE.UU. Canadá y México.

Sin duda alguna una gran apuesta siempre pensando en la gente y acompañar a los empleados de comercio, que son muchos en nuestra ciudad y dan todo de sí, para una mejor atención diaria. Merecido !!!