Gabriel Elías desde MdP;»Hice un cambio importante en mi vida, con lo cual estoy muy contento».

Recuerdo – Realizada 10-7-2020. Nuestro viaje virtual sigue su curso, y cuando se vislumbra el fin de la cuarentena para tener una fecha, al menos cronológica en el tiempo. Volvemos esta vez a Mar del Plata, para reencontrarnos con alguien que toda su vida estuvo ligado al tenis. Pero desde hace un tiempo tuvo un giro importante en subida, y disfruta actualmente de ese cambio. Hijo de una familia muy apreciada en la ciudad, es el momento en el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar de saber de la vida de Gabriel Elías.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuánto hace que te fuiste de Ayacucho y cómo se compone tu familia…

G. E: Hola, cómo están? Bueno, un gusto y una sorpresa realmente esta entrevista. Hace 32 años que me fui de Ayacucho, vivo actualmente en Mar del Plata, estoy separado, y tengo dos hijos, Gonzalo (21) y Jazmín (10)…

A. al D; ¿Querés contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

G. E: Mis padres son Juan Antonio Elías (Coco), que vive en donde siempre, en Sarmiento 1279, y Alicia Palmieri, que falleció hace cinco años…

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué te dedicas actualmente?

G. E: Vivo en Mar del Plata, y si bien casi todos los que me conocen me relacionan con el Tenis, actividad que desarrollé como Profesor casi toda mi vida, hace ya cuatro años que soy Agente Inmobiliario de la empresa multinacional RE/MAX, un cambio importante que hice en mi vida, y con lo cual estoy muy contento…

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde estás?

G. E: Si bien Mar del Plata es un municipio de una importante densidad demográfica, creo que se han hecho bastante bien las cosas, a nivel resguardos, y tenemos casi actividad normal en muchísimos rubros. No obstante, hay varios aún que están totalmente parados (gastronomía, gimnasios, clubes, turismo, etc.) que obviamente ven la realidad con otros ojos, pero en términos generales, la ciudad ha recobrado su ritmo en un porcentaje bastante alto…

A. al D;¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

G. E: En las comidas? No…Para nada, hay cuidados y protocolos de seguridad y sanitarios en todas las actividades que han vuelto a su curso, con barbijos, alcohol, etc., como en todas partes…

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

G. E: No estoy pendiente de eso, trato de no estar todo el día pensando en el Coronavirus, pero como te decía anteriormente, se vienen haciendo muy bien las cosas a nivel salud, controles y recaudos, y creo que estamos en cuatro o cinco personas fallecidas solamente, y los casos positivos no te los puedo decir con exactitud, pero sé, que proporcionalmente a la cantidad de habitantes, los índices son muy bajos…

A. al D; ¿Cómo es un día tuyo hoy? ¿Cómo te entretenés?

G. E: En este momento, como te dije anteriormente, estamos trabajando en mi rubro prácticamente con normalidad, por lo que no tengo tiempo de aburrirme. Los primeros sesenta días de Cuarentena sí fueron más duros, pero tuvimos muchísimas capacitaciones, seminarios y cursos vía Zoom, lo que nos permitió estar activos y preparar el terreno para este momento, que es cuando el mercado inmobiliario comienza a revolucionarse bastante, como consecuencia misma de la Pandemia y de las necesidades de mudanzas y ventas que ésta genera…

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

G. E: Similares a todas partes, higiene, alcohol, barbijos, distanciamiento…

A. al D; ¿Cómo se dictan las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

G. E: Mi hijo está estudiando Medicina en CABA, pero actualmente, por la Pandemia, se encuentra en Ayacucho. Está teniendo todas las actividades vía Zoom. Mi hija está en Mar del Plata conmigo, está en 5° grado de Primaria, y también tiene una intensa actividad de clases por Zoom…

A. al D; ¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

G. E: Salvo los rubros que te mencioné, más algún otro, están teniendo de a poco una actividad casi normal, con un horario comercial que va desde las 10 a las 18…

A. al D; ¿Cuáles son las líneas e indicaciones de cuidado que se mantienen?

G. E: Mantener la distancia social recomendada, y priorizar la higiene de manos y el uso de alcohol y barbijos…

A. al D; Hay gente que cree que la Cuarentena ya fue suficiente ¿Qué te parece a vos y a tu entorno?

G. E: Yo personalmente no estoy paranoico con el tema del COVID19, me cuido y soy responsable, pero en la medida justa, sin exageraciones. El tema es que hay sectores que ya no pueden más, no pueden sostenerse económicamente. Particularmente creo que, con los cuidados y la responsabilidad necesarias (que sé que es muy difícil de lograr), la Cuarentena ya podría finalizar…

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensás que se tiene dimensión de lo que vivimos?

G. E: Creo que hay de todo, hay gente que piensa que es el fin del Mundo, hay otros (como yo), que entendemos lo que pasa, tratamos de hacer lo que se debe y seguir adelante de la mejor manera posible, y otros que realmente no dimensionan nada y piensan que esto es una pavada, y son los que menos colaboran para que se termine lo antes posible…

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

G. E: En realidad hace tanto que me fui, que si te digo que extraño te mentiría. Cuarentena de lado, voy bastante seguido, ya que tengo ahí a mi padre, mi hermana y su familia, mis tíos, primos, mi hijo cuando vuelve de Buenos Aires. También Ayacucho es el punto de reunión familiar para las fechas claves, como Navidad, Pascuas, algún cumpleaños, etc., como creo que le ocurre a la mayoría de los ayacuchenses que estamos afuera y tenemos siempre ese pedacito de nostalgia hacia la ciudad que nos vio nacer…

A. al D; ¿Venís cada tanto o cómo te relacionas con tu familia?

G. E: Como te dije, voy cada un mes o dos más o menos, aunque hoy en día, la tecnología, videollamadas, WhatsApp, Zoom, Facebook, etc., hace que los tiempos de distanciamiento parezcan más cortos…

A. al D; ¿Mantenés contacto con tus amigos de siempre, con ayacuchenses?

G. E: Muy poco, prácticamente he armado toda mi vida social acá en Mar del Plata. Tenemos un grupo de WhatsApp de la Secundaria de Ayacucho por el cual nos comunicamos, pero es muy efímero, no va más allá de saludos, algunas cargadas y contarnos muy por arriba qué es de la vida de cada uno…

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardás de nuestra ciudad?

G. E: Muchísimos, muchos recuerdos y muchos afectos, pero me ocurre algo muy raro cada vez que voy y sobre todo cuando recorro las calles, tengo como una extraña sensación de que el tiempo se hubiera detenido ahí, cuando me fui, a los 19 años, es muy loco, me estaré volviendo viejo?…