Fútbol Menor de la URD 2026 – Posiciones actualizadas al 13 de Mayo de 2026

13 mayo, 2026 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA 0
FÚTBOL MENOR – POSICIONES ACTUALIZADAS 🏆⚽
Así se encuentran las posiciones de las categorías que habitualmente disputan sus encuentros los días sábado. 📋🔥
👉 Recordemos que el Torneo Apertura se juega bajo la modalidad todos contra todos a dos ruedas dentro de cada zona.
📌 Una vez finalizadas las 18 fechas de la fase regular:
✅ Clasifican a la siguiente ronda:
🔹 Los 4 primeros de la Zona A
🔹 Los 2 primeros de la Zona B
🔹 Los 2 primeros de la Zona C
⚽ De 5ta a 8va división, así están las posiciones en cada una de las tres zonas.

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*