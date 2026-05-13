Fútbol Menor de la URD 2026 – Posiciones actualizadas al 13 de Mayo de 2026

FÚTBOL MENOR – POSICIONES ACTUALIZADAS
Así se encuentran las posiciones de las categorías que habitualmente disputan sus encuentros los días sábado.
Recordemos que el Torneo Apertura se juega bajo la modalidad todos contra todos a dos ruedas dentro de cada zona.
Una vez finalizadas las 18 fechas de la fase regular:
Clasifican a la siguiente ronda:
Los 4 primeros de la Zona A
Los 2 primeros de la Zona B
Los 2 primeros de la Zona C
De 5ta a 8va división, así están las posiciones en cada una de las tres zonas.
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