FUNDAPSA anunció la 2da campaña anti aftosa / Será del 8 de Junio al 10 de Julio de 2026

Sr Productor . Debido a cambios en la estrategia de vacunación implementados por SENASA, recordamos que la segunda campaña anti aftosa, inicia el día 08 de Junio, finalizando el día 10 de Julio del corriente año.

En dicha campaña solo se vacunarán los terneros/as, que recibieron una dosis, los que no hayan podido ser recategorizados y aquellos que han nacido durante el otoño de este año.

Turnos de vacunaciones y atención al público

Para obtener el turno de vacunación o cualquier otra gestión, además de poder hacerlo personalmente en sus oficinas de calle 25 de Mayo y Sarmiento (edificio de la Sociedad Rural de Ayacucho), estos son los contactos de FUNDAPSA:

Programaciones: Dr. Santiago López, cel. 0249-154551399 ó tel. fijo 02296-452663.

Lunes a viernes de 7 a 13 hs. y de 18.00 a 20.00 hs., sábados de 8 a 12 hs.