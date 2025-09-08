Fuerza Patria feliz porque ganó las elecciones 2025 en Ayacucho – Decepción en el Acuerdo y alegría en la LLA

Cantidad de votantes 9149
39 % Fuerza Patria – PJ 3565 votos
34 % Somos Bs As – UCR 3078 votos
26 % LLA 2360 votos
1,90 % Unión Liberal 110 votos
En blanco 645
BANCAS
Marcelo Bentaverry, Rosana Didio y Marco Santilli – Fuerza Patria – PJ
Gimena Forio y Emanuel Carlón – Acuerdo Cívico / UCR
Marisa Darguibel y Leandro Angiolini / LLA
Consejo Escolar
María Alejandra Etcheverry – Fuerza Patria
Juan Ignacio Casaux – Fuerza Patria
Aurelia Atela – Acuerdo Cívico
Resultados Elecciones Septiembre 2025
MESA A. Cívico Fuerza Patria LLA U. Liberal Blanco Nulos Impugnados
ESCUCELA 7
1 54 80 52 2 21 – –
2 62 63 49 2 16 – –
3 68 76 46 2 31 – –
4 63 63 65 1 16 – –
5 68 81 63 3 – – –
6 57 65 61 2 – – –
ESCUELA 4
7 59 68 50 1 – – –
8 58 68 52 – – – –
9 62 96 46 3 – – –
10 67 74 47 3 – – –
11 67 45 57 – – – –
12 79 76 48 1 – – –
13 74 72 40 3 – – –
Ex Escuela Nacional
14 57 83 42 2 – – –
15 62 94 41 1 12 – –
16 67 95 56 – – – –
17 72 69 66 2 – – –
18 75 63 58 1 – – –
19 50 89 35 2 – – –
20 56 70 42 2 – – –
21 92 56 58 2 – – –
Escuela 3
22 50 82 50 3 – – –
23 60 73 34 – – – –
24 65 68 43 – – – –
25 63 72 36 6 – – –
26 68 82 52 1 – – –
EMEAI
27 83 67 57 – – – –
28 75 78 42 – – – –
29 79 85 56 1 14 – –
30 55 87 49 4 – – –
31 61 74 59 4 23 – –
Escuela 1
32 62 76 57 2 5 – –
33 67 74 60 1 – – –
34
35 69 78 52 – – – –
36 58 75 47 6 – – –
37 72 72 52 1 – – –
38 67 56 57 4 – – 18
39 65 89 38 5 – – –
40
41 73 77 49 2 – – –
Escuela 6
42 55 88 38 6 – – –
43 68 67 35 4 – – –
44 61 78 41 1 – – –
45 54 80 48 3 – – –
46 44 100 38 2 – – –
47 44 93 44 3 18 – –
Escuela Técnica
48 73 92 53 – – – –
49 78 70 44 3 8 – –
50 64 73 48 – – – –
51
52 65 69 49 – – – –
53 2 2 1 2 – –
54 3 1 1 0 – –
Escuela 38 La Posta
55
56
EP 32 Solanet
57
EP 25 La llegada
58 0 2 1 0 – –
Escuela 20 Cuartel 13
59
Escuela 25 La llegada
60 12 13 23 – – –
Escuela 36 Ruta 50 Las Pajas
61
Extranjeros Escuela 11 ruta 50
9001 4 15 7 0
