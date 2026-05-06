Fuerte temporal en Las Flores: un tornado destruyó una vivienda

En medio del intenso temporal que afectó al partido de Las Flores en la tarde de este miércoles, un tornado provocó importantes destrozos en camino a Paraje Harosteguy, donde una vivienda fue totalmente destruida por la violencia del fenómeno.

Ante la gravedad de la situación, se activó la sirena pública, lo que derivó en la inmediata convocatoria de Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia, incluyendo ambulancias y C.P.R, que acudieron rápidamente al lugar. Según las primeras informaciones, el operativo se desplegó ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas entre los escombros de la vivienda afectada, donde al llegar los rescatistas informaron que son 4 los heridos y trasladados al nosocomio local.- Aún no se saben que tipo d elesiones.

(Fuente: Noticias Las Flores)