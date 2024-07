Fuerte exabrupto de Patricia Bullrich en una cafetería tras el quiebre con Mauricio Macri

En medio del fuerte terremoto en Pro por la rivalidad con el expresidente Mauricio Macri, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, -también expresidenta del partido- pronunció un exabrupto mientras les hablaba a sus filas en una cafetería.

En un video que se difundió en redes sociales, la funcionaria del presidente Javier Milei dio un mensaje partidario en la cafetería Pertutti, ubicada en Avenida Corrientes al 3200. Fue después de publicar una carta hacia el frente interno en la que le envió un dardo al expresidente y tras una conflictiva asamblea del partido en el hotel Abasto, en la que el diputado Martín Yeza, exintendente de Pinamar, asumió tras una jugada de Macri al frente de la asamblea de Pro (un puesto que antes había sido prometido a Bullrich).

“Nosotros no somos agua tibia, nosotros nos jugamos a fondo por el cambio y por la libertad de la Argentina. Vamos por la decisión de cambiar la Argentina y lo estamos haciendo”, sostuvo la ministra en su discurso, entre las mesas del lugar.

Tras ello, agregó: “Vamos a ser la corriente más importante que apoye conjuntamente al partido de gobierno -La Libertad Avanza (LLA)- y esa va a ser la mejor manera de demostrar que tenemos diputados firmes, senadores firmes y decisiones firmes”.

Fue en ese momento que Bullrich pronunció el exabrupto: “Que nos quieran venir a correr con el aparato, nos cagamos en que nos quieran venir a correr con el aparato”.

La carta de Bullrich

Minutos antes de que el diputado nacional Martín Yeza se transformara en titular de la asamblea de Pro, la funcionaria nacional envió una carta hacia el frente interno.

Defensora de una fusión con el mileísmo y ya dentro de las filas de la Casa Rosada -algo que despertó en su momento la indignación de Macri, quien pretendía un desembarco más masivo-, Bullrich escribió su carta en la previa del encuentro, titulada Nuestro compromiso incondicional con el cambio.

“Fueron 6.200.000 personas las que me acompañaron en mi decisión de apoyar en el balotaje a Javier Milei. Fue un compromiso con los argentinos que creyeron en nuestra convicción de acompañar, con toda nuestra fuerza, a quien logró representar el cambio con más fuerza. Y, al mismo tiempo, de ponerle un freno a un candidato que hizo en campaña el uso más brutal del Estado que vimos en la historia, llevando a la Argentina al pozo más profundo de decadencia y empobrecimiento”, introdujo la ministra de Seguridad.

Asimismo dijo que Pro ayudó al triunfo electoral de Milei para construir un cambio de verdad, sin medias tintas y definitivo. “Firmamos un contrato con la sociedad que no se puede romper. Es un contrato sólido e irrevocable. Y como ministra de Seguridad me comprometí a dar batalla y terminar con los graves problemas que atraviesan a la Argentina y que la convirtieron en el país del revés, donde los delincuentes tenían más derechos que la gente de bien. Por eso es que nos jugamos a tirar de este carro para adelante con decisión, con firmeza: para bajar la inflación, la inseguridad, el déficit; para combatir las corporaciones y las mafias; para decirle basta a la extorsión de los gerentes de la pobreza y de los sindicatos que solo buscan el beneficio de sus dirigentes”, enumeró.

Tras eso, ahondó directamente sobre lo que ocurre con su partido. “El debate que quiero dar en Pro no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo. No vamos a dar marcha atrás. Decidimos apoyar a Javier Milei porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos. Y en seis meses ya vemos un cambio inédito, conseguido contra viento y marea. Hoy quiero contagiar a Pro del valor que se requiere para encender los motores e ir a toda máquina”, planteó, convencida de que deben virar a una amalgama con LLA de cara a las elecciones legislativas de 2025.

“La Argentina no puede perder esta oportunidad de ser protagonista del cambio más atrevido y necesario de las últimas décadas. No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino”, sostuvo, en un dardo a lo que fue el gobierno macrista y sentenció: “Por eso yo me juego a fondo, como lo hice siempre”.

