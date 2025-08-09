Fueron presentados los equipos de Sub 13 y 15 para los Torneos 2025

En el Salón Libertador se realizó la presentación de un nuevo proceso de selecciones juveniles de fútbol de las categorías Sub 13 y Sub 15 de Ayacucho.

El proyecto interinstitucional articula la colaboración de la Municipalidad con la Liga Ayacuchense de Fútbol en representación de los clubes locales.

Con la presencia del Intendente Municipal Lic. Emilio Cordonnier, el Director de Deportes Prof. Juan Pablo Vicente, la Directora de Juventudes, Psicolg. Paz Branchini, el Presidente de la Liga Ayacuchense de Fútbol Pablo Colangelo, se dió la bienvenida a los chicos que integran cada uno de los planteles acompañados de familiares, así como al nuevo cuerpo técnico.

La competencia dará inicio la próxima semana del mes de Agosto.