Fueron extraviadas llaves originales de un automóvil en calle Sarmiento

El extravió de las llaves que pertenecen a un vecino de ese barrio, ocurrió este sábado en calle Sarmiento entre Berra y Sucre.
Quién las encuentre puede comunicarse al 2494-213058 de nuestra redacción o llevarlas a cualquier medio local.
