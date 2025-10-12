Fueron extraviadas llaves originales de un automóvil en calle Sarmiento

12 octubre, 2025 Pablo Tusq Locales, locales DIA 0

El extravió de las llaves que pertenecen a un vecino de ese barrio, ocurrió este sábado en calle Sarmiento entre Berra y Sucre.

Quién las encuentre puede comunicarse al 2494-213058 de nuestra redacción o llevarlas a cualquier medio local.

