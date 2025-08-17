Fiesta Provincial  XXVI “Al Trabajador de Mi Pueblo” – Este domingo 17, en la Casa de la Cultura

Ayacucho se viste de fiesta !!!
Sábado 16 y domingo 17 de agosto te esperamos para vivir juntos una nueva edición de la 26 Fiesta Prov. “Al Trabajador de mi pueblo”.
Entrada libre y gratuita para disfrutar en familia.
Sábado 16/08
Salón Libertador de la Municipalidad de Ayacucho 16, se concretó la APERTURA
ENSAMBLE INSTITUCIONAL.
Música, danza, invitados especiales, reinas visitantes y mucho color .
Este Domingo 17/08
Sala Hugo del Carril Casa de la Cultura 16:00 Gala de los Trabajadores , reconocimientos, presentaciones artística, reinas visitantes, elección de la Rosa del pueblo.
Porque sos parte de esta historia, porque los trabajadores merecen tú acompañamiento, porque el trabajo de valoriza y se festeja !
Veni! No Faltes !
Vos sos parte de sencillo evento cargo de significado y amor.
