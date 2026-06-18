Feriado nacional y día «no laborable» el 17 de Junio de cada año – Se cumplió el lunes 15

En 2016 el Gobierno nacional promulgó la ley que lo incorpora al calendario oficial en conmemoración al día de la muerte del General Martín Miguel Güemes. Pero con fines turísticos, en 2026 se cumplió el pasado lunes, 15 de Junio.
En 2016, el Gobierno de Mauricio Macri promulgó la ley que sumó al calendario oficial el feriado del 17 de junio, fecha en la que se recuerda la muerte del General Martín Miguel Güemes ocurrida en el año 1821, quien se destacó en la Guerra de la Independencia y en las guerras civiles.
El llamado ‘héroe de la liberación nacional’ nació el 8 de Febrero de 1785 en Salta y comenzó la carrera militar con apenas 14 años.
Defendió el territorio de invasiones realistas que intentaban recuperar el territorio para los españoles durante la denominada Guerra Gaucha.
«Modifícase el decreto 1.584/2010 e incorpórase como feriado nacional y día no laborable en todo el territorio de la Nación el 17 de Junio de cada año, en conmemoración al paso a la inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes», precisaba el Boletín Oficial tres años atrás, con las firmas del presidente Macri y de la vicepresidente Gabriela Michetti.
Ya en los primeros años de carrera, Güemes se desempeñó en el Alto Perú en acciones destinadas a interceptar las comunicaciones enemigas.
A fines de 1813 inició la formación de milicias gauchas en el marco de su plan defensivo de guerra de guerrillas, que lo haría pasar a la historia.
Como general, creó el célebre Regimiento conocido como «Los Infernales», con el uniforme rojo que quedó asociado a su nombre. Los Infernales adquirieron pronto fama y fueron admirados incluso por el enemigo en virtud de su destreza como jinetes, su velocidad de ataque y su gran capacidad para la emboscada y la retirada.
Murió el 17 de Junio de 1821 en Cañada de la Horqueta y está sepultado en la Catedral de Salta.
«A nada temo –decía-, porque he jurado defender la Independencia de América, y sellarla con mi sangre. Todos estamos dispuestos a morir primero, que sufrir por segunda vez una dominación odiosa, tiránica y execrable.»
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