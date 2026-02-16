Farré cambiaría casi todo para jugar con San Miguel este martes – La gran oportunidad para Facu De la Vega

Aldosivi presentará múltiples cambios este martes cuando enfrente a San Miguel en el debut de ambos por Copa Argentina. El partido se jugará desde las 17 en cancha de Defensa y Justicia y Guillermo Farré cambiaría prácticamente todo con respecto al equipo que viene de perder ante Tigre por la quinta fecha de la Liga Profesional.

En efecto, Lucas Rodríguez sería el único que fue titular en Victoria y que repetiría en la formación de arranque en Florencio Varela.

Por lo demás, el técnico apostaría por un 4-2-3-1 con Facundo De la Vega teniendo una nueva chance como referente de ataque y Franco Leys y Martín García compartiendo el mediocampo.

El once titular sería con Ignacio Chicco; Guillermo Enrique, Santiago Moya, Joaquín Novillo y Lucas Rodríguez; Franco Leys y Martín García; Natanael Guzmán, Tomás Fernández y Agustín Palavecino; Facundo De la Vega.

Aldosivi viajará este lunes a Buenos Aires para esperar un partido que se jugará el martes desde las 17 en el estadio Norberto Tito Tomaghello de Defensa y Justicia con arbitraje de Bruno Amiconi y televisación de TyC Sports.

Cabe recordar que los partidos de Copa Argentina se juegan con público de los dos equipos en cancha neutral por lo que Aldosivi contará con el apoyo de sus hinchas en Varela.

Las entradas se venderán este lunes en la Tienda Tiburón (Olavarría 2967) de 11 a 18. Las plateas tienen un costo de 70 mil pesos y las populares de 50 mil.

El ganador del partido entre Aldosivi y San Miguel se topará en 16avos de final con quien salga airoso del duelo que River y Ciudad de Bolívar sostendrán el mismo martes a partir de las 22 en San Luis.

N. de la R; fuentes propias y Diario La Capital de MdP.